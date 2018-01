Las críticas de las redes sociales son “muy irritantes”: Peña Nieto

Las críticas que se realizan en las redes sociales al gobierno federal son “duros”, “lapidarios” y “muy irritantes”, aseveró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



Al entregar la ampliación de la autopista Arco Norte, tramo Atlacomulco-Jilotepec, en su tierra natal, el mandatario pidió a los mexicanos reconocer los logros de su gobierno y no extraviar la ruta que se ha venido construyendo en su administración.



“(Eso) permitirá realmente que México siga creciendo, siga siendo atractivo a la inversión, como lo dicen hoy los distintos analistas externos al país, que se olvidan de lo que se dice o de los señalamientos que se dice a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes, que a veces les gusta hacer señalamientos muy duros, muy lapidarios, y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación”, sostuvo.



De acuerdo con el Ejecutivo, en el exterior sí reconocen los logros que México ha venido alcanzando no sólo en cifras, en números y en estadísticas, sino también en la realidad.



En ese sentido, destacó que no ha habido otro gobierno en la que no obstante no tener los niveles de crecimiento de la economía deseados, no haya dejado de crecer.



“Hemos consistentemente, año tras año, crecido y nuestra economía crecerá ya en lo que es esta administración del orden del 18 por ciento, es la proyección que estamos haciendo”, agregó.