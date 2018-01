Las 10 fechas que debes marcar en tu calendario este 2018

Comenzó la primera semana del año y seguro ya tienes tu agenda o calendario 2018; bueno, te presentamos los diez eventos que debes tener presente por razones financieras, políticas y deportivas; además de conciertos y estrenos cinematográficos.



1 Cambio de estafeta en la Fed 3 de febrero

Jerome Powell se convertirá en el decimosexto presidente del banco central más poderoso del mundo. Tomará las riendas, previsiblemente, cuando el mandato de Janet Yellen termine el próximo 3 de febrero.



¿Cambiará la manera de hacer política de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) una vez que se realice el cambio? Powell fue un aliado de Yellen que respaldó su postura cautelosa para subir las tasas de interés en sus cinco años en la junta de la Fed. Pero nadie sabe qué tan diferente será el liderazgo y política sobre intereses de Powell.



Debes estar pendiente porque cualquier movimiento en las políticas de la Fed tiene un impacto en el tipo de cambio del dólar con el peso, así que no pierdas el tema de vista.

2 Juegos Olímpicos de Invierno 9-25 de febrero

El Comité Olímpico Internacional (COI) determinó que Corea del Sur está lista para ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. El evento multideportivo internacional se llevará a cabo en la ciudad de Pyeongchang, entre el 9 y el 25 de febrero de 2018.



Apúntalo porque todos amamos ver la competencia de patinaje artístico.

3 Alza de tasas de interés de la Fed y Banxico Primer y tercer trimestres

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó su tasa de referencia tres veces durante 2017, y proyectó en noviembre pasado tres alzas más en 2018 y otras tres en 2019, antes de que se alcance un nivel de largo plazo de 2.8 por ciento.



Asimismo, las expectativas apuntan a que el Banco de México (Banxico) disminuirá su tasa de referencia en dos ocasiones durante la segunda parte del año, de acuerdo con una encuesta económica levantada por Bloomberg dada a conocer en noviembre de 2017.



La primera reducción se daría en el transcurso del tercer trimestre de 2018 por 25 puntos base, seguido de otro en los últimos tres meses, por el mismo monto, para cerrar en 6.50 por ciento.



La baja proyectada en la tasa de referencia de Banxico muestra que los analistas son optimistas con respecto a los riesgos presentados por las negociaciones del TLCAN y el proceso electoral en México.



Una vez más son temas que tendrán un impacto directo en tus finanzas.



4 Vive Latino y Corona Capital Guadalajara 17-18 de marzo y 7 de abril

Música, música y más música. El mejor festival de rock de Iberoamérica vuelve a la carga este 2018. Ahora en su decimonovena edición, contará con más de 50 bandas que se moverán al ritmo de un gran abanico de ritmos. La cita será los días 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, estará encabezado por Morrisey, Noel Gallagher, Molotov y Panteón Rococó, que actuarán el sábado 17 de marzo; Gorillaz, Queens of the Stone Age, Infected Mushroom y Fito Páez harán lo propio el domingo 18.



Corona Capital es el mejor pretexto para un fin de semana en Guadalajara. Tras ocho ediciones en la Ciudad de México, los organizadores presentaron el cartel oficial de la primera edición de Corona Capital Guadalajara. The Killers, Alanis Morissette y David Byrne encabezarán el evento que llegará el 7 de abril al Foro Alterno, en la ciudad jalisciense.



5 Mundial Rusia 2018 14 de junio - 15 de julio

Un total de 64 partidos serán disputados para decidir al ganador de la Copa del Mundo de la FIFA 2018. Esta edición del evento se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018, en donde se ve un complicado panorama para Argentina, un camino que parece muy accesible para Brasil y con un campeón Alemania que parte como favorito de su sección.



Alemania está en el Grupo F y arrancará la defensa del título ante México, además se verá las caras con Suecia y Corea del Sur. Así que hay que apoyar con todo a la Selección.



6 Elecciones en México 1 de julio

El 1 de julio de este año las elecciones federales coincidirán con los comicios locales de 29 de los 31 estados del país, donde los mexicanos elegirán además de presidente de la República, senadores y diputados federales, a dos mil 534 funcionarios estatales.



Se renovarán ocho gubernaturas, mil 596 ayuntamientos, 552 diputaciones de Mayoría Relativa (MR) y 354 de Representación Proporcional (RP) en los congresos locales, además de que en Campeche se votará por 24 juntas municipales.



Los ocho estados en que la ciudadanía está convocada a renovar la gubernatura son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

7 Verificación vehicular A partir de julio

El primer semestre de 2018 estará exento de verificación para todos los automóviles de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). La decisión se debe a que los 55 nuevos verificentros que se abrirán en la capital entrarán en operación hasta el próximo 30 de junio.



De esta manera, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las constancias de verificación vehicular 00, 0, 1 y 2 obtenidas durante el segundo semestre de 2017, continuarán siendo válidas durante los siguientes seis meses.



Si tienes auto y vives en la CDMX apunta la fecha para que no te confíes y verifiques a tiempo, sin las odiosas filas.

8 Sabremos si habrá o no TLCAN julio - agosto

La elección presidencial en México se encontrará con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De acuerdo con un análisis realizado por el organismo Eurasia Group “el 2018 será un momento decisivo para la perspectiva a más largo plazo del país, que dependerá del resultado de la renegociación del TLCAN y de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Ambos eventos tienen importantes riesgos de mercado”.



Una vez más debes estar atento a las reacciones en los mercados, ya que el tipo de cambio y otros indicadores podrán verse afectados.

9 Apple lanzará el iPhone Otoño

Entre los productos confirmados que serán lanzados por Apple este año, incluye el supuesto iPhone SE de segunda generación. La empresa TrendForce de Taiwán a través de MacRumors, informó que Apple quiere competir en mejores condiciones contra los móviles de gama media de otros fabricantes.



¿Será un nuevo éxito en la historia de Apple? Si eres un fiel amante de los iPhone ve juntando dinero pero barato seguro no será.



10 Un año de superhéroes y de Del Toro Enero - diciembre

Amantes del cine, no podíamos dejar fuera los muchos estrenos que tendrá este año:



12 de enero: comenzamos con Guillermo Del Toro y The Shape of Water (La forma del agua), el cuento de hadas ubicado en la Guerra Fría, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor película y dirección.



16 de febrero: Marvel inicia uno de sus años más activos con Black Panther, T'Challa regresa a Wakanda para ser proclamado rey y enfrenta a un viejo enemigo.



23 de febrero: Natalie Portan protagoniza Annihilation, una cinta con aliens, científicas y mucho suspenso.



2 de marzo: Mazinger Z. Porque todos queremos volver a verlo en acción.



23 de marzo: Pacific Rim: Uprising. La historia de Guillermo Del Toro es retomada y se ubica 10 años después de la 'batalla de la brecha'.



30 de marzo: Ready Player One marca el regreso de Spielberg con ciencia ficción y mucha nostalgia.



13 de abril: Será el gran día para el calendario de los fans de universo mutante, X Men: nuevos mutantes estará en las salas del cine del mundo.



27 de abril: The Avengers Infinity War por fin llega y podremos disfrutar del enfrentamiento entre los superhéroes de Marvel y Thanos.



25 de mayo: Solo, una historia de Star Wars. La película sobre los años de juventud del famoso contrabandista de la saga se estrenará en medio de la polémica pregunta ¿es demasiado Star Wars?.



1 de junio: Marvel otra vez, ahora con la segunda entrega del irreverente DeadPool.



8 de junio: Ocean's 8: Las estafadoras, una cinta con un reparto femenino de lujo.



22 de junio: Jurassic World: El reino caído, hablando de sagas que siguen y siguen.



6 de julio: Ant-Man: The Wasp. No era broma cuando decíamos que sería un año muy ocupado para Marvel.



27 de julio: M:I 6 - Mission Impossible. Ya saben, Tom Cruise salvando al mundo.



5 de octubre: Venom. (esta no es de Marvel, pero sí de su universo) Sony se centra en la historia de uno de los grandes enemigos de Spiderman.



2 de noviembre: X-Men: Dark Phoenix quiere reivindicar a los mutantes con una historia de calidad, producida por 20th Century Fox Film.



16 de noviembre: El mundo de Harry Potter sigue vivo con Fantastic Beasts: the crimes of Grindelwald. Una entrega protagonizada por Jude Law y Johnny Depp.



13 de diciembre: Aquaman es la apuesta de DC Comics en la pelea de los superhéroes. ¿Logrará el éxito de Wonder Woman?



27 de diciembre: El regreso de Mary Poppins nos invita a cerrar el año con nostalgia y buen humor.