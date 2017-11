Lanzan convocatoria para sustituir a Peschard en comité ciudadano del SNA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 9 de febrero sale Jacqueline Peschard del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; su lugar será cubierto por un nuevo integrante que permanecerá cinco años y la presidencia del mismo quedará a cargo de Marie Claire Acosta, informó el Comité de Selección.



En conferencia de prensa, Edna Jaime, María Elena Morera, Viridiana Ríos, Antonio Carlos Gómez y José Luis Caballero anunciaron que la convocatoria para elegir al nuevo integrante inicia el 15 de noviembre y cierra el 14 de diciembre.



Agregaron que instituciones públicas, organizaciones privadas, académicas, empresariales, sindicales y profesionales podrán postular.



“Precisamente por el ambiente tan complejo que tenemos en este momento, vienen las elecciones y no tenemos procurador, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal electoral, por eso mismo es que nosotros como Comisión de Selección le apostamos a sacar el mejor perfil posible para que se una al Comité de Participación Ciudadana”, señaló María Elena Morera.



Dijo que el comité, a un año de haberse creado, debe apostar por su fortalecimiento con perfiles adecuados.



Respecto a la salida de Peschard como presidenta del Comité Ciudadano, Edna Jaime explicó que la Ley General Anticorrupción estableció de manera escalonada la duración del cargo.



De esta manera el siguiente presidente sería Marie Claire Acosta quien tendrá que ser sustituida un año después por el siguiente integrante.



“Me parece que echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido una tarea heroica en medio de muchas dificultades que creo que va a dejar (Peschard) muy encaminado el trabajo del Comité de Participación Ciudadana, lo mismo del Comité Coordinador, ha identificado cuáles son los retos más importantes para un desempeño eficaz y yo creo que ha hecho un trabajo espléndido”, agregó.