Lamentable, error en 'spot': Ruffo

El senador Ernesto Ruffo, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN rumbo al 2018 lamentó que en el spot conjunto que realizó con otros dos aspirantes (Luis Ernesto Derbez y Juan Carlos Romero Hicks), la Secretaría de Comunicación del partido haya tenido el error de escribir mal su apellido.



"Es indudable que no se revisó, a nosotros se nos llamó para que asistiéramos a la toma y luego se hizo un sorteo para ver quién apareció primero y quien después pero la cuestión de verificar el contenido y la redacción ya fue responsabilidad y una función directa de la Secretaría de Comunicación del partido, la que preside Fernando Rodríguez Doval", explicó en entrevista con El Financiero luego de que ayer se diera a conocer el video donde su apellido aparece como "Rapel" y no "Appel".



Comentó que otra sorpresa al ver el spot fue que no apareció el dirigente nacional Ricardo Anaya como originalmente se había dicho.

"La narración de lo que yo recibí cuando se nos invitó a participar fue que también iba aparecer Ricardo, como presidente nacional, entonces a mí me sorprende, primero lo del error porque cuando se hacen los temas de supervisión, de revisión, son los primeros aspectos que verificas y entonces quiere decir que hubo algo de atropellos, me refiero a que las cosas las quisieron hacer muy rápido y eso fue lo que produjo el error y a la mejor también porque han de haber debatido si aparecía Ricardo o no, eso lo desconozco".



El legislador señaló que no obstante todo ello "a mí si me dio gusto aparecer y hubiera estado bien que aparecieran los otros dos aspirantes, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle porque pudieron aprovechar esta oportunidad importante de presentarse ante la opinión pública".



Explicó que el error se puede corregir y una vez que esto suceda y el INE dé el visto bueno, el video podrá difundirse en lo que resta de agosto.



Por su parte el secretario de Comunicación, Fernando Rodríguez Doval, afirmó que "no hubo descuido ni desinterés, fue un error totalmente menor, es un error de edición, de post producción que no altera en lo más mínimo la esencia ni el fondo del spot que fue hecho de buena calidad y con los estándares con los que se hacen los spots en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)".



Dijo que el error ya se corrigió y que el spots empezará a transmitirse en medios electrónicos a mediados de la próxima semana.

Comentó que el dirigente nacional decidió no participar en e spot porque prefirió dejar el espacio únicamente a los aspirantes y que ellos tuvieran todo el protagonismo.