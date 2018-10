Lamentable, decisión de no anular elección en Coyoacán: Encinas

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Alejandro Encinas lamentó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no declarará nula la elección del pasado 1 de julio en la alcaldía de Coyoacán.

"Es lamentable la resolución del Tribunal que reconoce la violencia política de género, conociendo que se desviaron recursos públicos y que no fue fundamental para la resolución del resultado. La diferencia es del 11 por ciento, como si el 11 por ciento te diera patente de corso para robarte una elección. Es lamentable una decisión de esta naturaleza", dijo.

Entrevistado al llegar al Congreso de la Ciudad de México para la sesión solemne de toma de protesta de los 16 alcaldes, el diputado de Morena aseguró que tendrán una relación respetuosa con todos los alcaldes.

Dijo que tras la decisión, lo que queda es atender las demandas fundamentales de la población, vigilar que se cumpla "con honestidad el Programa de Gobierno y el ejercicio del gasto. Yo creo que más allá de las discrepancias, hay adelante una delegación que lamentablemente se ha ido hundiendo".

En tanto, el vicecoordinador de Morena Eduardo Santillán también lamentó la decisión del tribunal.

"Pareciera que el Tribunal Electoral plantea que se puede establecer violencia de género hacia una candidata. Pues aunque es lamentable esta situación, procederemos el día de hoy a la toma de protesta de Coyoacán, pero también hay algo muy importante, quedan abiertos los procedimientos de tal manera que la Procuraduría como las instancias correspondientes podrán llevar a cabo las investigaciones necesarias", dijo.

Indicó que con la nueva constitución de la Ciudad de México se eliminó el fuero para alcaldes y funcionarios del gobierno capitalino, "de tal manera que ahora de manera directa Manuel Negrete y todos los funcionarios que participaron en esta elección podrán ser investigados y, en todo caso, sancionados, y una de las sanciones puede ser incluso la propia destitución, de acreditarse".

Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política, aseguró que la decisión de la Sala Superior significa una "vergüenza", "un retroceso" para la vida democrática de la ciudad.

"La verdad es un retroceso, reconocen que hubo violencia política antigénero, reconocen que hubo un sobre recurso público, reconocen que hicieron medidas cautelares y que no les hicieron caso y aun así, que no es determinante, que no pueden determinar cómo afecto, me parece un verdadero retroceso, en todo lo que se ha ido haciendo sobre todo en lo que, no a la compra del voto, no a los recursos públicos para coaccionar y sobre todo, no violencia hacia las mujeres. Es una verdadera pena, una verdadera vergüenza", expresó.

Lamentó que los magistrados de la Sala Superior no supieran interpretar las leyes de acuerdo a la realidad que se vive en la ciudad, pues se reconoció que hubo violencia de género y que fue determinante. "Lástima, es una verdadera vergüenza", reiteró.

Además, aseguró que el Congreso tendrá una buena relación con todos los alcaldes de la ciudad, pero no descartó que se denuncie de manera penal por el uso de recursos públicos para la campaña de Manuel Negrete, quien encabezó la candidatura del PRD,PAN y Movimiento Ciudadano.