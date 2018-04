La serie 'Populismo en América Latina' es aburrida y da sueño: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por Morena, dijo que la serie 'Populismo en América', de la cadena National Geographic, es aburrida y da sueño.

"Si no se pueden dormir, si no concilian el sueño, vean ese documental, porque es como un 'Tafil', van a caer profundo. Es aburridísimo; no cabe duda que no tienen ni imaginación ni talento. Ya lo vi, lo tengo", afirmó en entrevista para medios.

AMLO señaló en Tabasco que confía en National Geographic por lo que cree que no transmitiría el material titulado El populismo en América, lo que además confirmó el propio canal. La serie presuntamente sería transmitida por dicha empresa a partir de mañana.

"Me dicen de este canal de televisión y es obvio, y no creo que se preste a una farsa, porque es propaganda como la de Goebbels, es propaganda hitleriana, y no creo que ningún medio de comunicación se atreva a transmitirlo", expuso.

'Populismo en América Latina' es un documental producida y realizada por Javier García, consta de cinco capítulos, cada uno de entre 30 y 45 minutos de duración. El primero de ellos es una introducción histórica al populismo.

El aspirante presidencial dijo durante la entrevista que el productor Epigmenio Ibarra ya trabaja en la segunda parte del documental biográfico “Esto soy, que retrata la vida y trayectoria del político tabasqueño”.