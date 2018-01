La seguridad no está al capricho de candidatos: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que la seguridad no está al capricho de los precandidatos, por lo que será la administración capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) las que defina los mecanismos.



“No vamos a estar preguntando como es que se quiere simple y sencillamente hay una solicitud y la medida de Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no dice que entremos a una negociación a ver cuántos policías se quieren o donde se quieren colocados”, señaló.



Durante el corte informativo cotidiano sobre los avances de la reconstrucción de la Ciudad de México, dijo que el organismo pidió garantías para la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum .



Este domingo, durante uno de sus eventos, Sheinbaum habló con Hiram Escudero para pedir el retiro de los elementos que resguardaban el orden en uno de sus evento y sólo se quedaran algunas patrullas, pero “así no se puede dar la garantía que está exigiendo el instituto”, advirtió Mancera.



En cuanto a las precampañas que realizan los aspirantes de la coalición Por la CDMX al Frente, el mandatario capitalino recordó que los aspirantes firmaron un documento, sobre las reglas de la contienda por lo que nadie puede llamarse sorprendido a la hora de aplicarlas.