La prioridad del PRD es el Frente Amplio, asegura Barrales

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la salida de diez legisladores del PRD que ayer se unieron a las filas de Morena, Alejandra Barrales, presidenta nacional del sol azteca dijo que para su partido la prioridad es el Frente Amplio Democrático, aunque señaló que ve a Andrés Manuel López Obrador como un posible aliado.



"Estamos convencidos de que la prioridad para nosotros es la construcción de este Frente Amplio Democrático al que estamos llamando a todos los partidos de oposición, para no reeditar, para no repetir lo que sucedió recientemente en el Estado de México", señaló en entrevista en Radio Fórmula.



Sobre la salida de los 10 legisladores del sol azteca para incorporarse a Morena, Barrales apuntó que "el tema que estamos escuchando ya lo conocíamos, no es nada nuevo. Es el intento de repetir la historia que vivimos recientemente en el Estado de México: tratar de convencer que el PRD y sus dirigentes somos lo peor, somos los malos; pero, cuando algunos de nosotros decide ir a seguir a esta otra fuerza, de inmediato nos convertimos en los de abajo, nos convertimos en los buenos".

Agregó que “la militancia es un derecho y a nadie se le puede obligar a estar en un partido donde no quiere estar, así como que hay gente que hace tiempo que viene trabajando para otra fuerza política; además, el PRD nunca nació apostándole a ser una mayoría".



Así, tras lamentar esta salida, Barrales señaló que “en el PRD queremos sumar ciudadanos, pues esto va a cambiar sumando ciudadanos y no políticos de otras fuerzas", aunque dijo que ve a Andrés Manuel como un posible aliado, así como a cualquier otra persona que esté dispuesta a discutir lo que están dispuestos a hacer para cambiar a México.



"Necesitamos trazar una ruta de país y necesitamos impedir que vuelva a ganar el PRI. Esto lo único que está haciendo es profundizar la división de la Izquierda y facilitarle la ruta al PRI", lamentó la perredista.



Asimismo, la dirigente nacional del PRD advirtió que “hay muchos que van a trabajar para desarticular esta posibilidad de frente, pues antes de este movimiento parecía que el país estaba condenado a que hubiera dos destinos: el del PRI con toda la estela de corrupción que ya conocemos y el de la polarización".



De esta forma adelantó que para la Asamblea Nacional, que eventualmente se llevará a cabo el próximo 26 de agosto, en el PRD se ratificará el Frente Amplio Democrático, así como la ruta de la renovación de la dirigencia nacional.



Insistió en que la izquierda dividida tiene mayores riesgos de no ganar la elección y aseguró que su partido no quiere hacerle el favor a quien no quiere que las cosas cambien y dijo que se ha invitado a Morena y a López Obrador para que se acerque a dialogar.



Barrales señaló también que el partido está en un proceso de transformación que no ha sido sencillo, pues durante 18 años en el sol azteca ha ido tras la idea o visión de país de una sola persona.



"El PRD está en esa transformación, reconociendo que eso no nos ha funcionado no solo a nosotros como partido, sino al propio país"