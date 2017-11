'La prioridad del PRD debe ser conservar la CDMX', afirma Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el PRD la prioridad es la ciudad y para eso estaremos trabajando. Sabemos que la contienda presidencial se apunta difícil, pero sin duda nuestro capital político está en la Ciudad de México”, sostiene Juan Zepeda, excandidato perredista en el Edomex.



En entrevista con El Financiero adelanta algunas señales de que el PRD apenas acumula un 10% de la votación, cuando en otros momentos eran la tercera o hasta segunda fuerza política. “Lo primero que debe hacer quien llegue al partido es un análisis objetivo de qué es lo que le costó caerse en la preferencia ciudadana. Yo puedo adelantar uno, que es el alejamiento de las causas sociales, nos olvidamos de la profunda desigualdad del país. El PRD dejó de ser crítico a un sistema y se camufló como parte de él. Ahora es un partido de cúpulas, esto no se lo atribuyo a alguien en particular.



___¿Será suficiente para sostener el embate que implica Morena?



___El PRD debe, como una gran prioridad para 2018, retener la Ciudad de México. Es nuestro emblema y esa es la gran tarea. Se requiere responsabilidad, que todos abonemos y vayamos unidos; que logremos convencer a todos esos sectores progresistas de la ciudad de que el sol azteca representa esos logros para bien de los capitalinos.Estoy convencido que con este Frente Ciudadano por México, y como se están prefigurando las cosas, podemos retener a la ciudad. El factor Ricardo Monreal va a venir a modificar la correlación en la Ciudad de México. Conocí 22 encuestas previas a que se conociera que Claudia Sheinbaum era la coordinadora de organización electoral en la ciudad: Monreal ganaba 17, Martí 3 y Claudia 2. Me sorprendió cuando a Ricardo lo dejan de lado, qué tanto le va a restar eso a Morena, no lo sabemos, pero de que trae buen capital, lo trae. Tengo optimismo que la ciudad va a seguir refrendada por el PRD.



___¿Con qué candidato?



___Es la pregunta del millón. Es necesario, y no falta mucho que haya esa definición. El caso de Alejandra (Barrales) nos pone muy competitivos, creo que ella cerró la competencia encabezando al Frente. Con la fractura definitiva de Monreal con Morena, y la última encuesta de ustedes, pone a Alejandra por encima de Sheinbaum. Y si el PRD la pierde, cuidado, porque su futuro será muy cuesta arriba.



En estos momentos Zepeda es ya uno de los principales candidatos a ocupar la dirigencia del sol azteca luego de la orden que diera el Tribunal Electoral para que definieran el cambio en sus lideratos.



___Hay otra posibilidad para ti: ser dirigente del partido, ¿no?



___Sí. Una parte del PRD me ve como un posible candidato a presidir el partido. Nosotros sí respetamos las instituciones y además lo haremos en un ánimo de unidad y democracia. Pretendo que haya un candidato de consenso, a mí me lo han propuesto y sería un honor, pero si del consenso logramos un perfil que nos una, a ese hay que apoyarlo. Nunca he apoyado candidaturas que fracturen. Si no la procesamos bien y salimos divididos, va a ser mortal para el PRD.



___Hay una crisis seria, una ruptura ¿cómo reagrupar al PRD?



___El diálogo es la herramienta principal para generar acuerdos. Qué ocurrió en el PRD, hay que revisar cómo pasó de ser la tercera o segunda fuerza, a llegar ahora como una fuerza marginal. La encuesta más castigada nos da un 5% de la votación nacional, la que mejor nos trata nos coloca en cerca de 10 puntos, pero eso en un momento histórico como este, es crítico.