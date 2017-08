La oposición no pudo conciliar menos dinero público a partidos: PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, rechazó las acusaciones de los partidos de oposición, de que fue su partido el que se opuso en el Congreso de la Unión a aprobar las reformas constitucionales para reducir el financiamiento públicos a los partidos.



"Ellos son, el PRD tiene, justamente, la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales; habrá que preguntarle al diputado Guadalupe Acosta Naranjo,¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo capacidad para conciliar los puntos de vista de los partidos que integran la Comisión que él preside? Y al diputado Agustín Basave y a Jesús Zambrano también", dijo.



Comentó que "no es un capricho" el recibir los cuantiosos recursos que el INE entrega a los partidos -que para el 2018 serán 6 mil 800 millones de pesos- sino que es "en cumplimiento de la ley".



-¿El PRI estaría de acuerdo en una reforma?



-Nosotros hicimos un planteamiento; o sea, no es exactamente ese el planteamiento que formulamos, pero como cualquier iniciativa hay que discutirla, hay que hacerla de cara a la sociedad, que al final son recursos fiscales aquellos que tenemos los partidos políticos para hacer campaña, para persuadir y, como dije, para contribuir a la cultura democrática.



-¿El INE también podría, de alguna manera, controlar este gasto tan excesivo, pero tampoco lo ha hecho?



-Este es un asunto que la ley tiene claridad sobre a qué instancia le corresponde cada uno de los tramos de control, por lo tanto, nosotros creemos que es importante que abordemos el tema de qué hacer con los recursos. La democracia tiene que ser valiosa, pero no necesariamente cara".



Aseguró que "este es un planteamiento que el PRI ha impulsado, ahora mismo lo reiteramos en la Asamblea Nacional, sin que haya sido de los que llamaron la atención y estar en los encabezados de los medios; pero lo reiteramos y el PRI presentó un planteamiento a efecto de reducir, sensiblemente, el monto de los recursos de los partidos."



"No era una sola la iniciativa que estábamos discutiendo, y aquí, evidentemente que, siendo corresponsabilidad de todos, faltó empeño en el PRD en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales", subrayó.



-¿Pero podría ser un tema que a futuro se pudiera abordar?



-Creo que es un tema inacabado. Yo creo que, insisto, recuerdo perfectamente cuáles fueron los planteamientos, los argumentos para aumentar el monto de los recursos para los partidos, justamente para evitar que dinero sucio se involucrara en las campañas; y se dijo, reiteradamente, que la democracia podía ser costosa, pero que, justamente, la transparencia y la rendición de cuentas y una correcta aplicación de los recursos era lo que podría darle a los ciudadanos un buen saldo.



"Es un tema sobre el que hay que discutir y la convicción del PRI es que los procesos electorales, en su conjunto, tienen que ser más baratos".