La morenista llama a “votar temprano y a cuidar las casillas”

XONACATLÁN.- Tras señañar que el PRI está preocupado porque se le va a terminar “su mina de oro”, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, pidió a sus simpatizantes salir a votar temprano y cuidar las casillas el próximo 4 de junio.



En un mitin en la plaza principal de esta localidad, Gómez Álvarez señaló que las dádivas que ofrece el PRI para intentar comprar el voto “es dinero de nuestros impuestos, después nos lo cobran”.



En ese sentido, les dijo que reciban lo que les den, “pero voten en libertad, porque vamos a ganar en las elecciones”.



Argumentó que “día a día más ciudadanos sin partido y militantes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se suman al proyecto de Morena para construir un gobierno que “de verdad sirva a la gente”.



“El PRI le apuesta a que la gente no salga a votar y a hacer sus trampas, por lo que convoco a que, desde muy temprano, salgan a ejercer su derecho ciudadano y cuiden las casillas porque es nuestra oportunidad de terminar con 86 años de desatención, insensibilidad y corrupción”, declaró.



Y agregó: “El PRI, cuando tuvo la oportunidad de dar un beneficio no lo hizo. ¿Por qué Alfredo del Mazo votó a favor del gasolinazo y en contra del bolsillo de los ciudadanos? Ellos piensan que no lo van a recordar”.



Insistió en que Morena no da dádivas, lo que hace es transformar conciencias y, al referirse a la “guerra sucia” de la que es objeto, dijo que “hasta para eso son cobardes; no tienen la calidad moral para decir de frente las cosas. Todo lo han hecho de noche y en lo oscurito”.