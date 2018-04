La llegada de 'El Bronco' a la boleta huele a Los Pinos: Jorge Castañeda

Jorge Castañeda, coordinador de estrategia de campaña de Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', indicó que la llegada de 'El Bronco' a la boleta electoral da la impresión de que es una decisión de Los Pinos.

“Sí da la impresión de que es una decisión de Los Pinos. Si huele, suena a Los Piinos, pues ha de ser de Los Pinos”, indicó en entrevista con Javier Risco en La Nota Dura.

Señaló que son tres los candidatos independientes que cometieron irregularidades probablemente inevitable, pero hubo gente que lo pudo evitar como María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy).

“Sí es cierto que la legislación, los criterios, los tiempos (son obstáculos), de tal modo que no parece ser factible (alcanzar el registro) sin incurrir en las irregularidades que ha detectado el INE”, señaló.

“Pero también qué vas a hacer, es inapelable. No es algo que me gusta, por más que he luchado por esto por tantos años, pues no me gusta que lleguen a la boleta por las razones que están llegando (algunos candidatos independientes a la boleta)”, añadió.

Sobre la situación del país, comentó que el presidente Enrique Peña Nieto lo deja en una situación "deprorable" y señaló que, de acuerdo con encuestas, el mandatario termina su sexenio con un porcentaje de aprobación del 20 por ciento, por debajo de sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón.

Indicó que es una exageración que México se convierta en Venezuela si Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, llega a la Presidencia de México.