La llamada 'Ley Taibo' no busca favorecer al escritor sino a todos los mexicanos naturalizados: Mayer

Sergio Mayer, diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, indicó que la reforma al artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales busca que los mexicanos naturalizados puedan acceder a algunas áreas laborales, independientemente de si Paco Ignacio Taibo II se favorece de ella para poder dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE).

"Independientemente de quién vaya a estar en el Fondo de Cultura Económica, sí se destapó algo con este tema y tenemos que aprovechar la coyuntura. Le dicen la ley Taibo, pero no tiene que ver con eso, (tiene que ver con que) se están violando los derechos de los mexicanos naturalizados. Si Paco Ignacio necesita esta ley o le va a favorecer o no, no es favorecer a Paco sino a todos los mexicanos naturalizados", indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Mayer señaló que Taibo estará al frente del FCE, independientemente de lo que pase con esta reforma.

"Él (Taibo) ya dijo, ya expresó que, independientemente de lo que pase, el va a estar en el Fondo de Culta Económica", abundó.

El diputado propuso este martes una reforma al artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la cual, de aprobarse, permitiría a Taibo II dirigir el FCE.

Mayer señaló que el artículo primero señala que nadie puede ser discriminado por tema étnico, nacionalidad y demás, pero el artículo 32 ya marca una diferenciación entre los mexicanos nacidos en el país y los que no.

"(El artículo 32) está haciendo una diferenciación entre mexicanos nacidos y naturalizados y (la ley) se hizo en el marco de que habíamos tenido una invasión en 1914, pero ya es anacrónica", indicó.

El propio escritor informó este lunes que asumió el cargo de “gerente editorial encargado del despacho del director” de la institución.