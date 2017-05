La inseguridad no afectará los comicios electorales: Córdova 

GUADALAJARA.- A tan sólo cinco días de la jornada electoral en cuatro estados del país, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, asegura que los comicios no están en riesgo por la inseguridad que se vive en esas entidades.



Aún cuando la presencia de grupos de delincuencia organizada registra una alta incidencia en los estados Nayarit, Veracruz, Estado de México y Coahuila, no hay obstáculos para instalar 34 mil casillas, aunque reconoce que sólo cuatro de ellas tienen pendiente su habilitación por una débil participación ciudadana, "todavía no hemos logrado conjurar la aceptación de los cuatro funcionarios de casilla. Tenemos en una casilla a dos ciudadanos que ya aceptaron ser y en las otras tres tenemos tres ciudadanos y nos falta uno”.



De visita en Jalisco, para presentar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, con la que se busca revertir el déficit democrático del país por desconfianza en los procesos democráticos, descartó puntos de riesgo en las entidades donde se registrarán elecciones, donde las autoridades locales en materia de seguridad establecieron acciones coordinadas con las federales, "hoy no hay ningún foco rojo, sino que tenemos en todo caso áreas de atención en las que haya que hacer algún esfuerzo adicional", dijo.