“La gente está harta de las precampañas”, dice Meade en nuevo spot 

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, dio a conocer esa noche un nuevo spot donde asegura que la “gente está harta de las precampañas”.



En el video que dura 30 segundos se escucha al exsecretario de Hacienda diciendo que “la gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que no soy del PRI pero que soy su candidato”.



Dice que él “conoce a gente valiosa en todos los partidos” y en la sociedad.



Meade Kuribreña cierra diciendo que “llevo veinte años trabajando con ellos y ¿sabes qué? Hay más gente buena que mala. Es un gran país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar…pero hay algo que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien”.



Hoy se cumplieron 40 días del periodo de precampaña. En las actividades de hoy, José Antonio Meade asistió al estado de Durango donde presentó su estrategia de seguridad para acabar con el crimen en el país y no criticó a sus adversarios en la contienda, como lo había hecho en días pasados.