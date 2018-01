La estrategia de seguridad de López Obrador en 5 puntos

El precandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves su estrategia de seguridad en caso de ganar la elección el próximo 1 de julio.



La estrategia del precandidato de Morena se base en 5 ejes fundamentalmente.



1. Cambio de estrategia. López Obrador afirmó en conferencia de prensa que su propuesta “no va a sustentarse como la actual estrategia fallida sólo en el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.



2. Desarrollo Económico. El precandidato dijo que lo primero que hará será atender el crecimiento económico, ya que sin éste no hay empleo y por ende bienestar y paz social.



Dentro de este plan está el recuperar el campo “del abandono en el que se encuentra”. Según el diagnóstico de López Obrador, en buena medida el problema de la inseguridad y la violencia se originó a partir del abandono del campo.



“Tenemos que regresar al campo no sólo porque en el campo se producen alimentos, sino porque en el campo hay una forma de vida sana, limpia. En el campo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y se va a atender de manera prioritaria a los jóvenes”.



De la mano de esto estará el atender a los jóvenes de todo el país, en darles educación y empleo.



“En pocas palabras, lo primero va a ser el desarrollo, el empleo y el bienestar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia”.



3. Mando Único. El tercer eje de la estrategia es organizar al Gobierno de tal forma que haya un mando único que dirija el presidente de la República.



“No es posible enfrentar a la llamada ‘delincuencia organizada’ con un gobierno desorganizado, que incumple con su responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de todo el pueblo de México”.



López Obrador explicó que actuará como lo hizo en su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), es decir, con reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad para recibir el parte de los delitos, y tomar decisiones en consecuencia.



“Todos los días se le dará seguimiento al problema de inseguridad y de violencia. Vamos a atender con perseverancia este asunto. No se va a delegar la responsabilidad en ninguna instancia, en ninguna secretaría. Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”.



4. Recuperar la Secretaría de Seguridad Pública. El tabasqueño propone reinstaurar dicha secretaría, que pasó a estar bajo el mando de la Secretaría de Gobernación en el Gobierno de Peña Nieto.



“Ya existía esta Secretaría. Se tomó al inicio de este sexenio al decisión de desaparecerla y las funciones de la SSP formaron parte de la Secretaría de Gobernación. Es evidente que esto no ha funcionado. Se necesita una Secretaría de Seguridad Pública y en su momento se va a enviar la propuesta al Congreso”.



Para el puesto de secretario de Seguridad, López Obrador informó que contempla a Alfonso Durazo, quien es abogado por la UAM e Ingeniero Civil por la UNAM. Y que ha trabajado como secretario particular con el fallecido excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y con el expresidente y rival político de López Obrador, Vicente Fox.



5. Guardia Nacional. La propuesta de López Obrador también incluye la formación de un cuerpo de seguridad formado por fuerzas policiacas y militares, para el cual, explicó, no se requiere alguna reforma pues está establecido en la Constitución.



Esta guardia se creará, afirmó, sin descuidar otras funciones del Ejército y la Marina relacionadas con la defensa nacional.



“Vamos a integrar a policías, a marinos, a soldados y vamos a utilizar experiencia, equipos, instalaciones, vamos a garantizar la tranquilidad con esta guardia nacional”.