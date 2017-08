La delegada, 'académica antes que política'

Durante su campaña para ganar el nombramiento de coordinadora de organización territorial de Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo presumió que ella era la única aspirante que no era política, sino académica.



A la par de su carrera administrativa, a la sombra del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no ha dejado de ser investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso, el PRD, desde la Asamblea Legislativa, aprobó un punto de acuerdo en el que solicitó a la Contraloría General de la Ciudad de México iniciar una investigación y sancionar la responsabilidad administrativa de Sheinbaum Pardo, por realizar actividades pagadas como investigadora de tiempo completo en el Consejo Nacional de ciencia y Tecnología (Conacyt) y la UNAM, de forma paralela a su encargo como jefa delegacional de Tlalpan.



Fue fundadora del PRD y de Morena. De 2000 a 2006 fue la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal en las administraciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas. El entonces mandatario capitalino la responsabilizó por las obras del Metrobús y del Segundo Piso del Periférico, cuyo financiamiento de este último mandó a reserva para no hacerlo público.



Renunció a ese cargo en 2006 para integrarse al equipo de campaña de López Obrador a la Presidencia de la República, como su vocera. Tras la derrota, se ubicó en el gabinete del “Gobierno Legítimo”, encabezado por el candidato perdedor de las elecciones de ese año.



Es esposa de Carlos Imaz Gispert, exdelegado en Tlalpan, exhibido en televisión, en 2004, por recibir dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, acción por la cual fue sentenciado posteriormente a prisión por delitos electorales.