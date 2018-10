La consulta definirá el NAIM, responde a 'atencos' Jiménez Espriú

Representantes de los pueblos originarios cercanos al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) exigieron que se detenga la construcción en Texcoco, debido a que no fueron consultados.

Sin embargo, durante una mesa de diálogo con representantes del próximo gobierno federal, se les aseguró que serán consultados, pero que se respetarán los resultados de la consulta que se realizará el próximo 28 de octubre.

Felipe Álvarez, representante de los pueblos, pidió a los próximos secretarios no pagar los platos rotos “que ellos no rompieron”.

Agregó que “hoy nos quieren consultar, fuera de tiempo, fuera de la ley. Se ha violado la autonomía de nuestros pueblos, no nos preguntaron si queríamos el proyecto de muerte o no lo queríamos. No puede ser que le estén dando más atención al ramo empresarial que a los pueblos que eligieron a este gobierno”.

Comentó que “si no hace lo que prometió en su campaña, creemos que sólo fue una mentira. Si no hace justicia a los pueblos, vamos a creer que son lo mismo, porque están heredando todos los delitos”.

En el encuentro estuvieron presentes Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, además de Josefa González Blanco, próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aunque ambos funcionarios reconocieron errores para comenzar la construcción del NAIM, estuvieron de acuerdo que se respetará la decisión de la consulta popular.

Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, afirmó que si los pueblos originarios ganan las demandas que tienen en contra no importará el resultado de la consulta.

En entrevista posterior, Jiménez Espriú reiteró que, a pesar de las opiniones de los miembros del gobierno, la consulta decidirá.

“Yo no me pronuncié en contra del proyecto del NAIM. Vamos a consultar, cada quien puede tener su opinión personal, pero oficialmente vamos a hacer una consulta para ver qué decide el pueblo. No vamos a decidir por lo que manifestó una u otra persona del futuro gobierno. El presidente dijo que va a consultar a la ciudadanía”, señaló.