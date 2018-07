Conade llegará a las canchas de los barrios en gobierno de AMLO: Ana Gabriela Guevara

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) llegará a las canchas de los barrios para promover el deporte, de acuerdo con los planes de Ana Gabriela Guevara, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para esa comisión.

“Ha sido mi sueño, la oportunidad de estar adentro de estas filas y hoy poder generar una nueva visión y horizonte al deporte mexicano desde la visión de ciudadanizarlo bien, que la Conade no se quede en la oficina, que hoy así funciona”, indicó en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Agregó que la Conade debe convertirse en el ejecutor del deporte de este país, además de conocer y resolver las necesidades no sólo de los grandes deportistas, también de los atletas no profesionales.

“Tenemos que hacer parte a los atletas, escuchar a los que juegan en la cancha del barrio hay que estar con ellos, no podemos hacerlo a distancia. Yo nací en una cancha de barrio, no puedo dejarlo en la distancia, hoy nuestro presidente electo es beisbolista, tenemos que ir a escuchar a esa gente cómo les gustaría que funcionara (el deporte en México)”, agregó.

Argumentó que su plan para promover el deporte en el país incluye convocar a toda esa gente que tras las elecciones se quedó con ganas de participar y puedan ser entrenadores en sus comunidades.

Detalló que ella y su equipo están trabajando en este plan junto con Esteban Moctezuma, propuesto por López Obrador para la Secretaría de Educación Pública.

Aunque reconoció que no será una tarea sencilla porque implica desplegar un gran equipo de trabajo, Guevara señaló que es alcanzable.

“Es una montaña, pero la montaña no son 130 millones de mexicanos, prioricemos, ¿cuántos adultos mayores tienen derecho a hacer deporte, pero no tienen la capacidad física para hacerlo?, ya se reduce el sándwich, (así) hasta los infantes. Los números son alcanzables y luego te vas por ciudad, región, el problema es que no hay plan, dicen es un gran 'Titanic', pero no hay plan”, describió.

Indicó que el proyecto arrancará una vez que lo autorice López Obrador.

Agregó que le gustaría que México tuviera una cultura como la japonesa o la china, que la sociedad se sienta orgullosa de su país.

“Yo estoy convencida de que podemos lograr medallas y lo que tenemos hoy, cuidarlo para que lleguemos a (los Juegos Olímpicos de) Tokio”, dijo.

“No esperen que hagamos milagros en seis años, no nos alcanza, pero sembremos las semillas que van a rendir frutos”, agregó.