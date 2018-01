La CDMX tiene de todo, menos un buen gobierno, dice Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia de la República, criticó la gestión de Miguel Ángel Mancera y dijo que la ciudad "tiene todo, excepto un buen gobierno".



Durante la firma del "Pacto para Transformar la Gran Ciudad de México", entre los precandidatos Mikel Arriola y José Antonio Meade, dónde establecieron las bases para mejorar la seguridad, el acceso al agua y el transporte público; el ex secretario de Hacienda dijo que la capital tiene todo para ser una gran metrópoli.



"La ciudad es sede de los Poderes de la Unión; muchos llamamos a ésta nuestro hogar, una ciudad que está estrenando Constitución, una ciudad que tiene todo para ser una metrópoli donde podamos generar empleo. Que tiene todo, excepto un buen gobierno", dijo.



Meade Kuribreña señaló que nadie conoce a la ciudad como Mikel Arriola, porque atendía a más de cuatro millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México mientras fue director general.



Entre las propuestas que firmaron ambos candidatos se encuentran: armar a la ciudad con más de un millón de nuevas cámaras de vigilancia; capacitar a las policías y aumentar sus sueldos; construir 100 kilómetros de metro durante seis años sin aumentar la tarifa.



También impulsar un transporte público seguro y de calidad; además de construir 59 kilómetros de trenes suburbanos para conectar Cuatro Caminos con Tlalnepantla.



Meade Kuribreña habló también de construir un nuevo circuito exterior para que el transporte pesado no transite por la capital y, así, disminuir los niveles de contaminación.



Sobre el agua dijo que "lo que preocupa es que lo que habíamos ganado en cobertura y calidad lo hemos venido perdiendo en los últimos años. Por eso tienen que hacerse las inversiones y tenemos que empezar por Iztapalapa que es lo más sentido".



Agregó que "esto es un mandato de ley que la ciudad ya descuidó por suficiente tiempo".



El ex secretario de Hacienda también aplaudió la gestión de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México.



"Lo que mejor funciona hoy en la ciudad es lo que no depende de su gobierno, que es la educación donde vemos que mejoran los indicadores, es decir un buen gobierno se traduce en mejores resultados".



Durante la presentación del diagnóstico del estado actual de la ciudad, Arriola dijo que actualmente 86 por ciento de la población percibe que puede ser víctima de un delito, 53 por ciento percibe que puede sufrir una agresión física y 42 por ciento que puede sufrir una extorsión o secuestro.



Dijo al final que se va a pasar de una ciudad de caos a una ciudad de orden.