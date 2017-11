La ASF ‘balconea’ a aviadores en el gobierno de Graco en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) “balconeó” el pago a empleados aviadores en el gobierno del perredista Graco Ramírez, en Morelos.



La ASF reporta que el daño causado al erario asciende a 62 millones 478 mil pesos sólo en 2016, por el mal uso que se da tanto a las participaciones como a las aportaciones federales.



En el segundo paquete de resultados de las auditorías a la Cuenta Pública 2016, que la ASF entregó a la Cámara de Diputados, en el rubro de las Participaciones Federales a las entidades –que por primer año se auditan– destaca la revisión que hizo en el gobierno de Morelos del rubro de “Servicios Personales” en las dependencias locales.



“La Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos realizó ‘pagos en exceso’ por un monto de 11 millones 780 mil pesos, respecto de la plantilla de personal autorizada y publicada en el Diario Oficial del Estado de Morelos, correspondientes a nóminas pagadas con recursos de las participaciones”, reporta la ASF.



Añade que, entre el Pliego de Observaciones se expone que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 11,780,028.08 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro, por realizar pagos en exceso respecto de la plantilla de personal”.



En otro expediente indica que “La Secretaría de Hacienda del estado también realizó pagos por un monto de 50 millones 698 mil pesos, por concepto de ‘percepciones que no se encuentran autorizadas’ dentro de los tabuladores autorizados correspondientes a nóminas pagadas”.



Por ello “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 50,698,134.49 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por realizar pagos por concepto de percepciones que no se encuentran autorizadas dentro de los tabuladores”.



Expone que “la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos realizó pagos a personal cuyos nombramientos no se encuentran considerados en la plantilla.



Por ello reporta que “la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. EXP-335/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016”.



El informe también indica que “con la revisión de las nóminas pagadas con recursos de las participaciones se observó que la Secretaría de Hacienda no presentó evidencia documental del pago de retenciones al IMSS.