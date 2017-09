'Katia' impactaría a Veracruz entre el viernes y el sábado

El huracán ‘Katia’ impactaría la zona costera de Veracruz y el sur de Tamaulipas entre el viernes por la noche y la madrugada de este sábado, mientras que 'José' e 'Irma' no representan peligro para México.



“Tres huracanes se están presentando simultáneamente. Estos ciclones (‘Irma’ y ‘José’) no están representando peligro (para México); sin embargo, ‘Katia’ es un huracán que se sigue fortaleciendo en aguas del Golfo de México. En este momento (es) de categoría 1, con vientos de 130 kilómetros por hora y las rachas están superando los 150 kilómetros”, indicó Raúl Rivera Palacios, experto del Sistema Meteorológico Nacional.



Katia está a unos 300 kilómetros de la costa de Veracruz y del sur de Tamaulipas y se espera que impacte esa zona como un huracán de categoría 2 a una fuerza de 180 kilómetros por hora.



El meteorológico estima que el impacto sea entre los municipios de Gutiérrez Zamora y Úrsulo Galván.



Además, esto generará lluvias fuertes también en Puebla y el Valle de México.



El experto señaló que desde 2010 no se registraban tres huracanes simultáneos.