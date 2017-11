Justicia, el mejor monumento para víctimas de Álvaro Obregón 286: familiares

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la intención del gobierno de la Ciudad de México de crear un memorial para las víctimas del sismo del 19 de septiembre en el edificio de Álvaro Obregón 286 en la Roma, los familiares dijeron que el mejor monumento que se puede crear para honrarlos es que se haga justicia.



Por lo anterior, la Barra Mexicana Colegio de Abogados anunció que representará a familiares de 39 personas que perdieron la vida en el edificio que colapsó y del que se rescataron 49 cuerpos.



Jorge Gómez Zamarripa, esposo de Carolina Muñoz Botello, quien murió en el lugar, aseguró que al presentar una denuncia por homicidio buscan tres objetivos: que se castigue a quienes resulten responsables, que haya una indemnización, y dejar el precedente de que un derrumbe como éste no debe volver a ocurrir.



“La mejor manera de honrar a nuestros deudos, todavía no entendemos cómo puede ser que los honremos a través de un monumento, yo creo que ese no es el tema. No beneficia en ningún sentido. Donde vemos beneficio es en que se castigue a quien se tenga que castigar, con todo el peso de la ley”, dijo.

Respecto a que el inmueble, con más de 40 años, el presidente de la Barra, José María de la Garza Marroquín, comentó que se buscará se dicte responsabilidad contra cualquiera que sea culpable por la construcción de un edificio inestable.



“El tema de la responsabilidad es muy complejo. Yo no quisiera dictar ninguna culpabilidad, pero si hay funcionarios de edad avanzada que tienen una responsabilidad, en la firma de los documentos, porque construyeron de manera ilegal, porque hubo actos de corrupción… nosotros no vamos a limitar nuestras peticiones a la fiscalía, en ningún sentido. Pedimos una investigación a fondo”, detalló.



Además de representar a los familiares de las víctimas, la Barra Mexicana también brinda asesoría y apoyo legal a 100 personas, de forma individual y probono, a quienes perdieron su patrimonio por el sismo.