'Julio o agosto, periodo para eliminar el fuero', declara Gamboa

CIUDAD DE MÈXICO.- En respuesta a la lluvia de críticas del PAN y PRD, el líder del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, confirmó que será hasta 'julio o agosto' -después de las elecciones presidenciales- cuando se verá si hay dictamen y condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión y tratar el tema de la eliminación del fuero.

"Vamos a instalar la Comisión Permanente del Congreso y a ésta le tenemos que solicitar, si hay un dictamen, que nos autorice un día o dos para hacer un periodo extraordinario, en el mes de julio o agosto", dijo.

En entrevista, al concluir la clausura de los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la actual LXIII Legislatura, el priista sostuvo: "Tenemos tiempo, nosotros nos vamos el 31 de agosto del Senado de la República".

El senador lamentó las acusaciones de senadores y diputados por no haberse dictaminado la minuta de los diputados.

"Lamento mucho que (el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados) Marko Cortés haya dicho eso (culpar al PRI en el Senado por no sacar a tiempo el tema del fuero); yo le pido que lea lo que nos mandaron".

Le dijo que "su grupo de trabajo, aquí en el Senado, se dio cuenta de las inconsistencias constitucionales que tiene lo que nos mandaron; que lo lea y que se dé cuenta, si no que lea el artículo de Diego Valadés, del día de hoy, para que se den cuenta de los errores que trae esa minuta".

Al cuestionársele si cerrar el periodo ordinario no significa la muerte de la reforma para eliminar el fuero, respondió: "No, desde luego que no. Lo dije en mi discurso y tampoco el nombramiento de fiscal general, que está pendiente".