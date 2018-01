Juez pospone aceptación de nueva prueba contra Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.- Un error de procedimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) propició que un juez federal pospusiera la aceptación de un nuevo dato de prueba, consistente en un peritaje de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), contra Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz.



En una audiencia que duró apenas 10 minutos y en la que no estuvo presente Duarte de Ocha ni su defensa, el juez Gerardo Moreno García advirtió que la solicitud de la dependencia federal no cumplió con el requisito previsto en el Código Nacional de Procedimiento Penales de hacerse al menos con 48 horas de anticipación para notificar al imputado y su defensa.



“La hora y fecha que se señaló no cumple con la legislación de 48 horas mínimas para notificar y no se ajusta al artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo el juez Moreno García.



Ante la falla procesal y la ausencia del exgobernador y su defensa, el juez difirió la audiencia para la presentación de esta nueva prueba solicitada por la PGR para el 31 de enero próximo, en la Sala 1 del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.



El juez Moreno García explicó que la fecha no la impone él, sino que se obtiene mediante un sistema computarizado y un programa que utiliza el Consejo de la Judicatura Federal desde noviembre pasado.



Pese a ello, Nely Magali Nabor Álvarez, agente del Ministerio Público, pidió que la fecha de la audiencia se adelantara debido a que el 22 de enero próximo se agotará el plazo de seis meses para la etapa de presentación de elementos de prueba, por lo que se le complicaría la aportación del nuevo acto de investigación de la CNBV.



El juez se opuso a la petición pues dijo que eventualmente no puede resolver nada sino está presente la otra parte. “Aquí no hacemos magia negra, ni nos reunimos en lo oscurito”. Advirtió que por principio de contradicción eso se podrá discutir en la audiencia del próximo lunes.



Asimismo, el juez pidió un informe al director de Reclusorio Preventivo Norte de los motivos por los cuales Duarte de Ochoa no fue presentado en la audiencia, pues no estaba impedido para ello. Se presume que se trató de una estrategia legal de la defensa para evitar notificaciones.



Duarte de Ochoa se encuentra preso en México desde julio de 2017, luego de ser extraditado de Guatemala, para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que cometió durante su gestión al frente del gobierno de Veracruz.