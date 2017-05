Juez niega amparo a Eva Cadena para evitar difundir su caso

XALAPA.- Un juez federal le negó a la diputada local Eva Cadena Sandoval un amparo a través del cual buscaba evitar la divulgación del proceso legal en su contra.



El amparo evitaría al Congreso de Veracruz, la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía de Veracruz difundir cualquier tipo de información relacionada con el juicio de procedencia que pesa en su contra.



El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México asentó en el expediente 389/2017 la negativa a conceder a la legisladora veracruzana la suspensión definitiva para el amparo promovido, tras una audiencia incidental.



La Fiscalía de Veracruz y la Fepade pidieron al Congresos del Estado y al de la Unión, se iniciara el juicio de procedencia en contra de la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas.



La diputada local María Josefina Gamboa Torales, integrante de las comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz, señaló que la Junta de Coordinación Política deicidió no llevar a cabo ni sesión ordinaria ni de comisiones para no politizar ningún tema debido a la jornada electoral del próximo domingo.



Por lo que será hasta la próxima semana cuando sesionarán las comisiones unidas para discutir el proceso de desafuero de Eva Cadena.

​

Después será sometido al pleno.



El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, se comprometió a que el 7 de julio estaría listo el dictamen de la solicitud del juicio de procedencia.



Sin embargo, Gamboa Torales aseguró que la resolución del desafuero quedará listo en el Congreso del Estado debido al receso que hay en el Congreso de la Unión.



"Creo que va a sacarla primero el Congreso local. No tengo ninguna duda de ello", dijo.



Eva Cadena tiene seis denuncias penales en su contra que son por delitos electorales y uso indebido del servicio público. Todo esto después de ser exhibida recibiendo dinero en efectivo cuando era candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas.