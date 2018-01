Juez frena cualquier intento de detención de Beltrones

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió la suspensión de cualquier orden de aprehensión, comparecencia o citatorio que las autoridades de Chihuahua libren contra el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, derivado de la investigación por el presunto desvío de 246 millones de pesos a las campañas el tricolor.



“Se concede a Manlio Fabio Beltrones, la suspensión provisional para el efecto de que no sea presentado por medio de la fuerza pública, con motivo del citatorio, y/o órdenes de presentación, localización y comparecencia y su ejecución”, dice una notificación publicada en los estrados electrónicos del Poder Judicial.



Otro de los efectos de la suspensión, radicada en el juicio 1110/2017 del Juzgado Cuatro de Distrito de Amparo en Materia Penal, es que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, hasta el 15 de enero próximo cuando se decidirá si se concede la suspensión definitiva y sus efectos.



Dolores Núñez, titular de dicho juzgado, explicó que la suspensión será efectiva siempre y cuando los delitos que se impute al líder priista no sean considerados graves en el viejo sistema o que ameriten la prisión preventiva oficiosa con el nuevo sistema de justicia.



La juez también condicionó el efecto del amparo al pago de una garantía de 64 mil pesos que Beltrones deberán entregar mediante dicha de deposito a favor del Poder Judicial de la Federación.



“Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir con cualquiera de los requisitos señalados, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y las autoridades responsables estarán en completa aptitud de ejecutar el acto reclamado”, alertó.



Dijo que la suspensión tampoco surtirá efectos si sorprende a Beltrones en la comisión de flagrante delito, si el acto reclamado proviene de autoridad distinta a la señalada como responsables, si el acto resulta distinto al que reclama, o si se trata de actos posteriores a la presentación del presente juicio de amparo.



El 20 de diciembre pasado, la Fiscalía de Chihuahua detuvo a Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando Beltrones era presidente nacional de ese instituto político.



Gutiérrez fue acusado del desvío de 246 millones de pesos del erario de Chihuahua para destinarlos a las campañas de los candidatos del PRI en la elección del 2016.



Según notas periodísticas, la fiscalía cuenta con testigos y documentos que implican en este desvío de recursos a Beltrones y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.