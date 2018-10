Jueces dan prioridad a los presunto delincuente: Collins

Raymundo Collins, jefe de la policía de la Ciudad de México, reprobó el hecho de que jueces “den prioridad a las garantías de un presunto delincuente”, y lamentó que no se enfoquen en determinar si existió un delito o no .

“Solicito a los congresos, tanto federal como local, que se modifiquen las leyes en ese sentido, que sean para proteger a la sociedad, no a la delincuencia”, dijo en conferencia.

Puso como ejemplo el caso de cinco policías de la corporación que dirige y quienes fueron detenidos el domingo pasado por su relación con un robo. Dijo que dichos elementos ya fueron liberados a pesar de contar con pruebas que podían determinar que el ilícito se había cometido.

“Los jueces no sé qué argumento usan para ver si la detención es ilegal, en lugar de ver que la sociedad está siendo afectada, estos cinco individuos están libres porque un juez determinó, no que no existiera el delito, el delito existe”, acusó.

Advirtió que la policía, a través del Consejo de Honor y Justicia, va a tomar las medidas pertinentes contra dichos elementos, de manera interna. “No pueden volver a ser policías”, aseveró.