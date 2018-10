Juan Zepeda se destapa para dirigir el PRD, pero condiciona que sea con un acuerdo de unidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Juan Zepeda se destapó este martes para ocupar la presidencia nacional del PRD, pero puso como condición que sea mediante “un acuerdo de unidad”.

“La condición es que uno no puede llegar a este cargo a administrar conflictos o a ser mediador entre corrientes”, dijo.

En la víspera, tras diez meses de permanecer en el cargo, Manuel Granados renunció a la presidencia nacional del PRD.

Al ser cuestionado al respecto, Zepeda declaró que él es un 'soldado del PRD', aunque ahorita su trinchera está en el Senado.

“Pero también lo he dicho: ahí donde me requiera el PRD ahí estaré. Si me dicen ahora que soy útil al frente de la dirección del PRD, ahí estaré. Pero sí he puesto una condición”, dijo.

Así, subrayó que su llegada a la dirigencia del partido del 'sol azteca' pasaría por un acuerdo de unidad para que salga mediante una propuesta única y la voluntad política de todos para realmente poder cambiar las circunstancias que llevaron al traste con el proyecto exitoso del PRD de los últimos años.

“Si esos escenarios se cumplen, por supuesto que acataré la voluntad de los perredistas”, agregó.