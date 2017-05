Juan Zepeda pide a AMLO que Delfina decline a su favor en Texcoco 

TEXCOCO.- Juan Zepeda, el aspirante del PRD al Gobierno del Estado de México, penúltima acto de campaña en Texcoco donde reiteró su llamado a una declinación en su favor.



Cobijado por cientos de perredistas, Zepeda marchó por la Avenida Juárez para “tomar” el Jardín municipal, exhortó a la declinación al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



"Hoy estamos demostrando aquí, en el bastión más importante de Morena, estamos 15 mi perredistas diciéndoles que les vamos a ganar el próximo domingo", lanzó el perredista, antes de consultar a los presentes si aprobaban que declinara por Morena, la respuesta fue no.



"A mí sí me interesa que ya jubilemos al PRI y acabemos con casi 90 años de malos gobiernos, mejor que Delfina decline por mí. Si gana el PRI, el responsable va a ser Morena por no querer declinar Delfina".



Respecto a las declaraciones de Alfredo del Mazo sobre la posibilidad de integrar a Zepeda a su gabinete en caso de ganar, el ex Edil de Ciudad Neza, reviró que no está buscando chamba y él será el Gobernador.



"A diferencia de ti (Del Mazo), que no tienes congruencia y no tienes definido el proyecto que estás impulsando, cuando yo sea gobernador ni tú, ni ningún priista va a ser parte de este gobierno ", sostuvo.



"Los que se han enriquecido a costa de nuestra pobreza, los Del Mazo, Los Peña, Los Montiel, Los Hank González no tienen cabida en este gobierno, que te quede claro que este gobierno va a ser distinto y que venimos a cambiar para bien el Estado de México".



Zepeda presumió ser el único candidato que no tuvo acusaciones de corrupción o malos manejos por lo que pidió el voto útil en su favor.



Con un concierto gratuito de rock este miércoles Zepeda cierra su campaña en la explanada municipal de Nezahualcóyotl.



Los diputados locales, Víctor Bautista, Araceli Casasola, Yomali Mondragón, Miguel Morales; el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila; el Alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa; el Delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo; su coordinador de campaña, el Senador Luis Sánchez y los líderes texcocanos Jorge y Constanzo de la Vega, así como el presidente del PRD Edomex, Omar Ortega, acompañaron a Zepeda.