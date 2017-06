Juan Zepeda dice no a la presidencia estatal del PRD en el Edomex

TOLUCA.- Luego de reiterar que no está en sus planes ser presidente del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, dijo que tras el repunte del partido en la entidad y de demostrar que “si se puede aquí, en otros también”, recibió invitaciones de Sonora, Michoacán Chiapas Tamaulipas, a los que estará visitando próximamente.



“Lo entiendo en la necesidad de que el PRD esté fortalecido y compartamos la experiencia con el Estado de México”, añadió.



El diputado con licencia dijo que el tema de la elección en la entidad, no ha terminado ya que están impugnando, primero el cómputo distrital por las inconsistencias que encontraron en algunas actas de escrutinio donde no coinciden datos.



Además, la sustitución de funcionarios por presiones que les llegaron vía notificación de la Fepade para que acudieran a comparecer y “les dio temor porque les dijeron que había investigación de ellos, entonces pues eso ahuyentó su participación”.

También, dijo, están impugnando las visitas de funcionarios federales, desde el presidente, su esposa y vocero, así como secretarios e intervención de los gobiernos estatal y municipales, aspectos que fueron denunciados ante la Fepade, al igual que ante el INE por el tope de campañas del candidato del PRI, Alfredo Del Mazo Maza.



Zepeda Hernández señaló que una vez que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) emita su resolución, el PRD definirá si recurre a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) pues es la elección a gobernador y la resolución quedaría en firme. “Esa es la ruta. Eso lleva tiempo”.



Dijo que también sigue recorriendo los 125 municipios mexiquenses desde el 5 de junio para agradecer el resultado que obtuvo el partido, luego que todos apostaban a su desplome y que después de la gira retomará sus actividades en la Legislatura, el 20 de julio.