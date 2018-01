Jóvenes quieren trabajar, no quieren que los ofendan diciéndoles 'ninis'

José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia de la República, dijo esta tarde en San Luis Potosí que los jóvenes mexicanos quieren trabajar y estudiar y que no los ofendan diciéndoles “ninis”.



Sin hacer referencia directa a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de entregar tres mil 600 pesos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, el exsecretario de Hacienda explicó que este sector de la población no quieren perder la emoción de trabajar y de estudiar.



“Los jóvenes esperan de nosotros que no los definamos de lejos, que no les digamos ‘ninis’, que no los ofendamos pensando que tienen una vocación que los aleja de los estudios o del trabajo. Sino, más bien, que entendamos que el joven mexicano tiene la emoción de trabajar y de estudiar y que nuestra obligación es ponerle los mejores elementos para que un joven mexicano sepa que es tan bueno como el mejor del mundo y que va a ser así de exitoso”, dijo durante un encuentro con medios de comunicación.



Meade Kuribreña aseguró que hay jóvenes que quieren encontrar en el servicio público inspiración y vocación de vida.



“Tenemos que regresar a que la política sea un espacio de orgullo, que sea un espacio de dignificación, que sepan y sientan que pueden hacer una vida de servicio y hacerla con decoro y honestidad”, dijo.



El aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reunió por la mañana con un grupo de jóvenes en la fábrica Midori donde habló con ellos sobre la forma en la que se han capacitado para el trabajo.



Se espera que por la tarde se reúna con la militancia priista par comenzar los foros sobre su plataforma electoral.