Josefina ganará con indecisos, afirma PAN

ESTADO DE MÉXICO.- Víctor Hugo Sondón, coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México, aseveró que la elección en la entidad está en tercios: “es una pelea entre el PAN, PRI y Morena”.



Entrevistado sobre la encuesta de El Financiero, donde la intención del voto coloca al candidato priista a la cabeza con 34 puntos porcentuales, contra 29 de Delfina Gómez, candidata de Morena; 19 por ciento a Juan Zepeda, del PRD, y 13 a Vázquez Mota, Sondón Saavedra aseveró que no descalifica las encuestas, pero “están fuera de la realidad”, pues la abandera panista ganará con el voto de los indecisos, ya que hay un sector de alrededor del 18 por ciento, que ya dijo que sí van a participar pero aún no saben por quién, y otro 6 por ciento que dice que ya decidió, pero puede cambiar su voto.



“A ese sector es al que le está apostando el PAN, como pasó en elecciones pasadas, donde ganamos siete gubernaturas”, indicó.



Apuntó que “lo que es un hecho, es que ese sector no votará por el PRI, y en el caso de Morena, el que Andrés Manuel López Obrador haya buscado al candidato del PRD, Juan Zepeda, es porque sabe que necesita de otro para ser competitivo porque solo Morena no gana, como no ha ganado nunca”.



Para el representante legislativo del PAN ante el INE, Jorge López Martín, las encuestas “son un simple instrumento de promoción electoral, pues de las siete gubernaturas que ganamos en 2016, las encuestas no nos daban como ganadores ni en dos”. Rechazó que su candidata vaya a la baja y dijo que las elecciones se ganan con votos conscientes dentro de las urnas, no con cálculos o estimaciones”.