José Murillo desaparece tras fuga de narco de penal de Aguaruto

El jefe de seguridad de un penal del norte de México, de donde el jueves se fugó el hijo de uno de los cofundadores del poderoso cártel de Sinaloa, se encuentra desaparecido, aseguraron este viernes autoridades locales.



José Murillo Rodríguez, responsable de la seguridad de la cárcel de Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), no ha sido localizado desde la tarde del jueves, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Robles.



Su desaparición se dio justo después de la fuga de cinco reos pertenecientes al cártel de Sinaloa, entre ellos Juan José Esparragoza alias "El Negro", hijo de uno de los capos que fundó la organización criminal junto al capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Robles detalló en una conferencia de prensa que el jefe de seguridad no acudió al operativo de búsqueda de los cinco fugados.



El funcionario indicó además que Murillo y otros celadores del penal de Culiacán están siendo investigados por la fiscalía general.



Por su parte, el subsecretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dijo que no se descarta que los presos evadidos salieran ayudados por los custodios y que incluso podrían haber escapado ocultos en vehículos.



Las autoridades reconocieron que hasta el momento no hay una explicación sobre cómo se fugaron.



El gobierno de Sinaloa decidió además suspender al director de la cárcel, que estaba a cargo desde el 1 de enero, y a 10 comandantes y custodios, entre ellos Murillo.



"Este gobierno no tolera ni tolerará actos constitutivos de un delito ni de aquellos que asomen a sola sospecha de corrupción. Todos están sujetos a investigación", indicó el gobierno estatal en un comunicado.



La huida de "El Negro", hijo de Juan José Esparragoza padre, "El Azul", ocurre menos de dos meses después de que fuera capturado por las fuerzas federales de México.



Cuando fue detenido en enero, el gobierno mexicano dijo que Esparragoza hijo era sospechoso de coordinar una red de distribución de droga y de usar los recursos financieros del cártel para comprar propiedades inmobiliarias y crear empresas en diversos estados del país.



Detalló además que se le consideraba "generador de violencia" en ciudades fronterizas con Estados Unidos como Mexicali y Tijuana.



Desde 2014 corre el rumor de que "El Azul" está muerto, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.