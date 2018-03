Jorge Castañeda, nuevo asesor estratégico de la campaña de Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, anunció la incorporación de Jorge Castañeda como coordinador estratégico de campaña.

Acompañado por el coordinador político de la campaña, Santiago Creel y del dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el candidato presidencial dijo que “con la incorporación de Jorge Castañeda, con el equipo que hemos venido formando, un equipo robusto, preparado, profundamente enamorado de nuestro país, vamos a ir directo a la victoria el primero de julio, vamos a ganar la elección y haremos el primer gobierno de coalición, un gobierno honesto y de resultados”.

GRUPO SAN ÁNGEL. Surgió en 1994 y estaba conformado por personajes de distintas ideologías políticas que promovían que la elección de ese año se desarrollara en paz, ante el contexto que vivía el país con casos como el levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Estaba formado por personajes como Jorge Castañeda, Carlos Fuentes, Demetrio Sodi, Alfredo del Mazo, Amalia García, Federico Reyes Heroles, Adolfo Aguilar Zínser, Manuel Camacho, Lorenzo Meyer, Joel Ortega, Tatiana Clouthier, Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo.

Por su parte, Castañeda aseveró que Anaya Cortés es quien hoy sí puede aterrizar el proyecto de país que se impulsó desde 1994 con el Grupo San Ángel, después en Compromisos con la Nación, luego la campaña de Vicente Fox y “es quien le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador”.

Apuntó que esto es posible porque tiene mejores ideas, mucho más actuales, así como propuestas para el México del futuro, contrario al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que "es una persona que mira hacia atrás".

“Él es Luis Echeverría. No hay que complicarse con Chávez, con Evo Morales, no, no, es Luis Echeverría. En cambio Anaya mira hacia el futuro, conoce lo que está sucediendo en el mundo y tiene, lo que a mí me impacta más, una agilidad mental y una formación intelectual que son notables”, dijo .

Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Vicente Fox e impulsó las candidaturas independientes; el año pasado, declinó a buscar la candidatura presidencial por esta vía y anunció que apoyaría a Armando Ríos Piter.