Javier Duarte fue el peor gobernador en la historia de Veracruz: Yunes Landa

Javier Duarte fue el peor gobernador que hemos tenido en la historia de Veracruz. Vería yo muy difícil que alguien pudiera superarlo, al menos a corto plazo, ahorita la pelea está muy cerrada entre lo que está haciendo Miguel Ángel (Yunes) y lo que hizo Duarte, aseveró el senador Héctor Yunes Landa, quien confió que en unos meses el gobierno federal detendrá al ex gobernador priista, hoy prófugo de la justicia, a quien culpó de dejar a Veracruz en una catástrofe.



“Sin duda, Duarte hizo prácticamente todo mal….Duarte debió haber pedido licencia tres o cuatro años antes de lo que hizo, desde que entró, al menos el segundo año, el primero dio pruebas, daba la impresión que iba a caminar bien, pero a partir del segundo año empezó a equivocarse y fue una catástrofe. Resaltó que Duarte dejó muchos pendientes y muchas cosas malas.



Asimismo, se refirió a los índices de inseguridad y violencia que sufre la entidad donde los robos se incrementaron en un 84 por ciento; los homicidios, y los números más conservadores que lo dio un periódico nacional recientemente, es que crecieron en un 101 por ciento, secuestros, cerca del 160 por ciento y violaciones, más de 280 y tantos por ciento. “Es decir, no tengo nada que defender de ese gobierno, al contrario, he sido su crítico desde que empezó el gobierno”, dijo.



Yunes Landa, también ex candidato a la gubernatura por esa entidad, destacó que ante esta situación “sí veo una gran disposición del gobierno Federal para apoyar, no solo han permanecido los soldados, los marinos, sino que ya la Gendarmería fue autorizada y ya está en Veracruz apoyando al gobierno del estado, pero no veo los drones que Miguel Ángel Yunes ofreció que habría para controlar este tema, y en lugar de drones veo más ladrones, porque ha subido el 84 por ciento de los robos. Y no lo digo en broma, ni con ironía, esa es la verdad.