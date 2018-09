Jalisco dispone criptas para cadáveres no identificados

GUADALAJARA.-El gobierno de Jalisco inició la disposición de criptas para inhumar los cadáveres no reclamados que ya han pasado por el protocolo completo de búsqueda de acuerdo a la Ley de Víctimas. Además, contempla gastar mas de 25 millones de pesos entre las bóvedas fúnebres y la cámara mortuoria.

En el Panteón Municipal de Guadalajara se encuentran 400 de los espacios funerarios, por los que la administración estatal pagó un millón 752 mil 240 pesos por su uso con una temporalidad de 10 años; mientras que en El Salto, se pagaron tres millones 800 mil pesos por 500 criptas en el camposanto municipal.

Además, se informó que se prepara la construcción de una cámara frigorífica para alojar 300 cadáveres, por un costo cercano a los 20 millones de pesos, y se espera que el ayuntamiento de Tlaquepaque autorice las obras.

Por su parte, la encargada de despacho de la Fiscalía General, Marisela Gómez Cobos, informó que los cadáveres inhumados cuentan ya, con su acta de defunción, expedida por el registro civil.

“Al momento han sido 21 cuerpos, los que se inhumaron, y bueno, esperamos el día de hoy poder inhumar más; todo se coteja, no podemos inhumar a ninguno si no tiene su domicilio expediente completo, tenemos que tener nosotros los cinco pasos que debe tener toda carpeta de una persona que no ha sido identificada antes de poder dar autorización el Ministerio Público de su inhumación”, dijo.

El fin de semana, el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses dio cuenta de la identificación y reclamo de los cuerpos de dos varones. Uno fue entregado tras el cotejo de datos y el otro corresponde a una persona que murió por enfermedad, pero su familia no tenía dinero para los trámites ni la sepultura, por lo que el gobierno de Jalisco proporcionó una carroza para depositar los restos en una de las criptas.

En las últimas horas, se registró una identificación más, y se consolida el trámite, dijo la funcionaria. “Todos los cuerpos tienen su placa de identificación, y lo que no estaban procesadas eran las nuestras, estaban tomadas pero no estaban procesadas; ahorita tenemos mucha gente que está yendo al instituto a hacer las identificaciones de fotografías, de tatuajes, de las muestras, de ropa; están yendo en éstos días, mucha gente”, señaló.