Irresponsable vincular campaña de 2012 a caso Odebrecht: Eduardo Sánchez

MÉXICO.- El vocero presidencial Eduardo Sánchez calificó como irresponsable y de mala fe vincular la campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012 con las investigaciones que hoy se realizan en torno al caso Odebrecht sin un solo indicio.



"En su oportunidad las autoridades competentes fiscalizaron los gastos de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto y resolvieron que los recursos que se obtuvieron y se ejercieron durante la campaña se llevaron a cabo conforme a la ley", dijo.



Sánchez Hernández reiteró su rechazo de manera contundente, por irresponsables, falsas y absurdas, a las versiones en ese sentido.



Lamentó que los señalamientos se hagan "con pura especulación, sin un solo dato, sin una sola prueba y (..) porque les parece que hay una coincidencia en las fechas" en que se presuntamente se realizaron pagos de Odebrecht a funcionarios mexicanos.



"Me parece absolutamente irresponsable sugerir siquiera el tema cuando no se tiene una sola prueba, un solo indicio en la mano", acusó.



En cambio, insistió, en su oportunidad se realizó en México una fiscailzación sobre los recursos con los que se financió la campaña del entonces candidato en donde todo está de manera legal.



Manifestó que las investigaciones que se desarrollan en la Procuraduría General de la República (PGR), en Brasil y en otros lados tendrán su curso, deberán esclarecerse y fincar responsabilidades y castigar a quienes estuvieran involucrados.



"Pero de ahí a vincularlo a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto me parece, insisto, que es no solamente absurdo, sino falso, y desde luego claramente de mala fe", añadió.