Investigan 10 quejas por rebase de topes de gastos de campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga 10 quejas por posible rebase gastos de campaña, lo cual es una causal de nulidad de una elección, de las cuales cuatro son de Coahuila, cinco de Veracruz y una del Estado de México.



De acuerdo con el consejero Enrique Andrade González, el Instituto ha recibido un total de 52 quejas en materia de fiscalización.



En rueda de prensa, informó que de ellas seis corresponden a Coahuila, 14 al Estado de México, ocho a Nayarit y 24 a Veracruz.



Precisó que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ya investiga los hechos denunciados en 31 de esas quejas, con las pruebas presentadas, entre las cuales se encuentran las 10 por rebase de gastos de campaña.



"Estás quejas se estarán sustanciando (SIC) al mismo tiempo que se hacen los dictámenes. Y la instrucción que tenemos por parte del Tribunal Electoral es que, cuando se resuelvan los dictámenes de fiscalización, que será el 10 de julio en el consejo general, ese mimo día las quejas que hayan sido procedentes se tendrán que estar también resolviendo y conociendo."



De acuerdo con el consejero Ciro Murayama, un fraude es un crimen electoral, por lo cual hay que tomarlo con mucha seriedad.



Sostuvo que no se deben desdeñar denuncias sin más, pero tampoco darlas por buenas cuando no hay pruebas.



"Es tan delicado hablar de fraude que tenemos que ser muy rigurosos. Para detectar, perseguir, sancionar y corregir toda acción que haya intentado alterar la voluntad depositada en las urnas si ocurrió, pero también muy enérgico en frenar la denuncia a las primeras de cambio.



"Porque todos los actores políticos tuvieron el derecho de estar en las casillas, de obtener las actas que fueron llenadas con puño y letra de los funcionarios de casilla, y con eso ellos tienen un primer elemento de prueba de cuál fue la votación obtenida por cada partido en las casillas, y es la hora en que los propios partidos políticos no han dado a conocer sus resultados de manera pormenorizada", debatió.