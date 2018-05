Integrantes de Viacrucis Migrante realizan huelga de hambre

HERMOSILLO.- Aproximadamente 200 migrantes centroamericanos del 'Viacrucis Migrante de la Caravana 2018' permanecen en la capital de Sonora en espera de una respuesta de las autoridades de migración y han decido permanecer a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

Sin acceso a las instalaciones del INM ni a sanitarios, instalados en plena calle bajo los rayos del sol que emiten 41 grados centígrados, los migrantes centroamericanos que no pudieron seguir su recorrido rumbo a Tijuana, Baja California, decidieron abandonar el albergue en el que se encontraban para instalarse a las afueras del Instituto Nacional de Migración.

Bajo tiendas de campaña improvisadas con algunas colchas, se encuentran 20 de los 200 centroamericanos que han decidido hacer huelga de hambre frente a las puertas de la institución con el objetivo de acelerar los tramites de visas humanitarias que, dicen, les fueron prometidas por las autoridades mexicanas.

Irineo Mujica, director de la organización 'Pueblo Sin Fronteras' y líder del grupo de centroamericanos, dijo en entrevista para El Financiero que la decisión de sus compañeros en ponerse en huelga de hambre obedece a la desesperación que priva en el grupo y a las largas que las autoridades de migración les han dado.

“Nosotros formamos parte de la caravana, o la parte que todavía sigue organizada… nos quedamos aquí después de que se ofrecieron mil 200 oficios o más a personas para regularizarse, o para salir definitivamente del país… en estos oficios de salida se les prometió documentación”, señaló.

Mujica indicó que, anteriormente, autoridades mexicanas los abordaron para informales que la documentación requerida se entregaría en tierra sonorense, y denunció que esta fue únicamente una treta para desintegrar a la caravana con la intención de minimizar el número de personas y complacer a los Estados Unidos.

“Nos abordaron en Sufragio Sonora para decirnos que supuestamente aquí nos iban a dar los papeles (…) nos dijeron, delante del licenciado Amos Benjamin Moreno Galindo, en una reunión que tuvimos en Atención al Migrante que nos iban a dar las tarjetas, que tardarían aproximadamente una semana y media y pues hasta ahorita estamos viendo que no ha pasado”, señaló.

Manifestó que en estos momentos se encuentran desesperados y que también hay muchas personas y familias que han sido separadas, pues al entregar la documentación el proceso no ha sido parejo, denunció que el proceso de tramites por parte de las autoridades mexicanas ha habido discriminación, pues a las mujeres les otorgan la documentación y a los hombres no.

“Ha sido realmente una tortura esto de los papeles, siempre sabemos que esto es una trampa para dividirnos y quebrar la caravana en dos… con gusto lo hacíamos y si servía a los propósitos de ellos y si al mismo tiempo beneficiaba a los mismos migrantes no había problema si se quebrara la caravana en dos, mientras cumplieran... pero no lo hicieron y hoy aquí estamos pidiendo que hagan esa promesa valida”, sentenció.

Irineo Mujica, de Pueblo Sin Fronteras, dijo que las justificaciones para no otorgar o acelerar los tramites son por el desconocimiento del actual delegado en Sonora, pues sus antecedentes como integrante del CISEN o formación policiaca no ayuda al trato de los asuntos de los migrantes, dijo que no está concientizado de las necesidades de los migrantes y sus familias.

“No se vale prometerle a alguien que viene huyendo de la violencia, y que necesita una regularización de su situación y poder tener en paz a su familia, ahora simplemente se encadenen, no salen, o se escondan”, refirió.