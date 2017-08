Instituto Electoral de Coahuila, preparado para elección extraordinaria: consejera presidenta

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso de que fuera necesario realizar una elección extraordinaria para gobernador en Coahuila, el Instituto Electoral local estaría en capacidad de llevarla a cabo, pero primero deben probar sus acusaciones quienes demandan un nuevo proceso.



Así lo manifestó la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) coahuilense, Gabriela de León Farías, quien señaló que hasta el momento el instituto que encabeza ha cumplido con todos los procesos que le correspondían y con los que han solicitado otras instancias, como los tribunales electorales.



En entrevista, aseguró que el Instituto Electoral del Coahuila (IEC) tiene la capacidad necesaria para emprender una nueva elección de gobernador en caso de que así lo determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Recordó que está pendiente la resolución de los magistrados correspondiente a la fiscalización de las campañas que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), y en la que se estableció el rebase del tope de gastos de campaña del ganador de la contienda, Miguel Riquelme, y del candidato que quedó en segundo lugar, Guillermo Anaya.



Sin embargo, aunque no mencionó al PAN, De León Farías enfatizó que en el caso de aquellos que reclamaron otro tipo de acciones durante la campaña y en el transcurso de la jornada electoral, están obligados a comprobar sus acusaciones ante el TEPJF.



“El que afirma está obligado a probar y si se afirma que sucedieron una serie de hechos o de acontecimientos que pudieron haber variado la voluntad de la ciudadanía, pues hay que probarlos, porque además son acusaciones muy delicadas que no pueden quedar en el aire”, manifestó.



La consejera presidenta del IEC destacó que el Tribunal Electoral Estatal ya sentó un precedente de que el trabajo del instituto fue correcto al confirmar la elección en la capital, Saltillo, que quedó en manos del priista Manolo Jiménez.



“Específicamente en el caso de Saltillo ya se resolvió la impugnación del ayuntamiento. Fueron impugnados los cómputos y específicamente la sentencia señala que no se acreditan todos aquellos hechos que en su momento se comentaron, dado que las partes interesadas no aportaron los elementos de prueba que nos lleven a pensar que esos hechos existieran”, resaltó.



De León Farías confió que una vez que los magistrados de la Sala Superior resuelvan lo correspondiente al Estado de México, se podrán enfocar de lleno en la resolución del caso de la elección de Coahuila.