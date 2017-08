Inseguridad, prioridad a atender para aspirantes de Morena a la CDMX

​En La Nota Dura de El Financiero Bloomberg, los aspirantes de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, Martí Batres y Ricardo Monreal coincidieron en que la inseguridad es un problema fundamental a resolver en la capital del país.



La delegada de Tlapan, Claudia Scheinbaum, aseguró es necesario atacar el problema de la inseguridad en la CDMX con creatividad.



“Hay que ser innovadores”, dijo. “Hay una inercia en la forma en que se administra la ciudad con mucha corrupción que nos ha llevado a la circunstancia en la que estamos”.



Se debe resolver la corrupción tanto en la policía como el ministerio público e incrementar el número de cámaras y tecnología en la ciudad, aseguró Scheinbaum.



De acuerdo con la delegada de Tlalpan, se debe poner especial atención a la institución del Ministerio Público, ya que favorece que los delitos queden impunes.



“El Ministerio Público es una institución que se ha quedado añeja”, comentó. “Cada vez se presentan menos denuncias y el tema de la justicia debe ir por delante, porque es el que nos ha llevado a la impunidad”.



Al respecto Martí Batres, presidente de Morena en la capital, insistió en que debe existir mejor coordinación entre el jefe de gobierno y las fuerzas de seguridad pública.



“Debe hacerse la reunión diaria del gabinete de seguridad”, dijo. “Esa reunión es muy importante porque ahí tiene el Jefe de Gobierno, a los mandos de Seguridad Pública”… “Si haces esa reunión de lunes a domingo todos los días con la presencia del Jefe de Gobierno, tienes la información en tus manos”.



Batres agregó que uno de los principales problemas de inseguridad en la CDMX se debe a la falta de supervisión y tecnología en el transporte público.



“Especialmente en el caso de los ‘micros’ no existe tecnología, GPS, o cámaras para vigilar y cuidar sobre todo a las mujeres, porque los asaltantes sacan a los microbuses de las rutas y ahí sucede casi la mitad de los delitos contra las mujeres”.



En tanto, el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que el problema de inseguridad es complejo y debe ser atendido desde sus orígenes.



“Las causas fundamentales del disparo de la inseguridad son el desempleo, la corrupción y la pobreza o desigualdad”, señaló. “Actualmente el tejido social deteriorado, la confianza en las instituciones se perdió cerca del 88% no tiene confianza”.



Para Monreal, el incremento en la actividad delictiva tiene que ver con la falta de oportunidades que se ofrece a la población.



“Los jóvenes ya no tienen alternativas”... “40 por ciento de los crímenes que aumentaron son jóvenes, de 25 años o menos”.



“El problema es que no estamos atendiendo la prevención del delito y creo que sí hay medidas con las que podemos iniciar de inmediato, como la revisión de la infraestructura, la tecnología, las cámaras, los policías de barrio y la reevaluación moral y social de la policía”, concluyó.