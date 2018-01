INM canaliza 2 mil solicitudes de refugio en 18 meses

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en 18 meses canalizó dos mil solicitudes de refugio a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para el análisis de su situación, transfiriendo a los migrantes a albergues de distintas organizaciones no gubernamentales.



Esta información la dio luego de que Amnistía Internacional acusó a las autoridades migratorias de México de incumplir de forma sistemática el principio de no devolución en relación con miles de personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, y poner en peligro su seguridad y vida.



Por ello, el INM destacó que cuenta con evidencia gráfica sobre la distribución de materiales como carteles, trípticos, dípticos y videos, traducidos en siete idiomas, en las 32 delegaciones del país, y que han sido colocados de manera estratégica para informar a los migrantes sobre su derecho a pedir entre otros beneficios el derecho al refugio.



A través de un comunicado señaló que el INM y COMAR, junto con organismos internacionales como ACNUR han realizado una campaña de difusión para que la población migrante conozca el derecho que tiene para solicitar el refugio.



“Se le informa a los extranjeros en las estaciones migratorias, la forma en la que pueden iniciar el procedimiento respectivo ante la autoridad migratoria en una primera instancia, al ser la COMAR, quien otorga la resolución final”, explicó.



“Es importante destacar que el INM realiza la devolución de personas del llamado triángulo norte de Centroamérica, con base en las disposiciones que el Estado mexicano ha negociado con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, contemplando una repatriación digna, ordenada y segura y no como un principio de deportación masiva o arbitraria como suele señalarse”, aclaró.