Injusto e irresponsable, poner en duda valía de sociedad civil: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto declaró este lunes que poner en duda la valía de las organizaciones de la sociedad civil es injusto e irresponsable.

El mandatario realizó un recorrido por el Museo Memoria y Tolerancia, donde se inauguró la exposición de un fragmento del “Muro de Berlín”, que es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania

Acompañado por Sharon Zaga, presidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia, el Ejecutivo aseveró que un Gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión es un Gobierno que siembra intolerancia y la confrontación en la sociedad.

Sostuvo que la historia de México es el recorrido de un camino que pasó por el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la sociedad, es decir -dijo-, una ruta de memoria y tolerancia.

Por otra parte, el político mexiquense refirió que callar ante lo que esta sucediendo en Venezuela es aceptar la violación de derechos fundamentales.

“No denunciar la crisis política, económica, social y humanitaria e ese país significaría ser cómplices de quienes pretenden destruir sus instituciones democráticas”, sostuvo.

Por eso, recordó que hace dos días en Lima, Perú, 16 países del continente americano, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, alzaron la voz para pedir con toda claridad la restauración de la institucionalidad democrática en Venezuela, así como el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho.

“Hicimos un exhorto al Gobierno venezolano para que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria, que mitigue los graves efectos del desabasto, especialmente de alimentos y medicinas”, agregó.

En su oportunidad, la presidenta del Museo Memoria y Tolerancia puso énfasis en que el fragmento original del Muro de Berlín llega tras siete años de la apertura del museo.

“Este museo no es sólo del pasado, es, sobre todo, un museo del presente, porque aquí no sólo se recuerda, se aprende de los errores del pasado para no repetirlos, y es por eso que es tan significativa esta pieza, para evitar que estos muros de la vergüenza separen sueños, familias y, sobre todo, eliminen derechos”, agregó Sharon Zaga.