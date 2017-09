Iniciativa del Presidente habla de piso parejo no de pase automático: Osorio Chong

“Desde el gobierno estamos haciendo la parte que nos corresponde con la iniciativa que envió el Presidente, que habla del piso parejo, de no pase automático (de Procurador a Fiscal General) y de que se lleve un proceso en el que haya discusión y que haya el consenso suficiente por parte de los legisladores que representan a todos los ciudadanos, y que no representan solo a un partido o al gobierno que hoy está en el Gobierno de la República”, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Entrevistado en el estado de Puebla, al término del evento Ciudades Seguras para las Mujeres contra la violencia de Género, el encargado de la política interior del país, señaló que “la discusión a la que nos quisieron llevar (de que se intentaba poner un fiscal a modo) ha sido equivocada. Desde que inició esta discusión al respecto del pase automático, (el Ejecutivo), mandó la iniciativa, ¿qué ya se nos olvidó? Tiene más de seis meses”.



Agregó que “lo que les toca a los legisladores, esos que hoy están señalando el que queremos un pase automático, es que entonces quieren llevarnos a otro tipo de discusión, hablaba yo ayer de nubarrones, para no ver sus intereses de politizar este tema. El Presidente fue el que mandó la iniciativa. Los que tienen que ponerse a trabajar para poder discutir, y en su caso aprobar, son los propios legisladores”.



A pregunta expresa de si se pretende un guardaespaldas, insistió:

“No. A eso, a eso es a los que quieren llevar algunos en la discusión, porque entonces no han visto que ya hay una iniciativa desde hace seis meses para que se pueda resolver este tema de fondo, y no a donde nos quieren arrinconar que es a decir que se está oponiendo el gobierno a un piso parejo, o que quiere el piso, el pase automático, de ninguna manera”.



Al contrario, aclaró, queremos que se dé un proceso legislativo en el que sea el Fiscal de la Nación el que represente el consenso de todos los partidos políticos y por supuesto de la sociedad civil.



Antes, en el evento con las mujeres, el secretario de Gobernación, hizo un llamado a evitar la violencia contra las mujeres y denunciar cualquier maltrato físico, verbal, económico y emocional en contra de ellas. "No podemos permitir que nadie se pase de vivo", advirtió.



Más tarde encabezó junto con el gobernador José Antonio Gali Fayad, la Reunión Estatal de Protección Civil en Puebla, para analizar acciones preventivas por el inminente impacto del huracán “Katia” en esta región del país. Ahí, apuntó que la prioridad es y será evitar pérdidas humanas y salvaguardar el patrimonio de las familias