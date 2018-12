Informe de la Suprema Corte satisfizo las expectativas: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, consideró que el informe que rindió el presidente de la Suprema Corte, Luis Maria Aguilar, fue conciliador, constructivo y que satisfizo las expectativas.

“Me encantó, fue un informe constructivo de lo que es la función judicial, de respaldo a la independencia de los jueces y respaldo a un Poder Judicial que está entregado a la justicia, sólido, independiente y echado pa'delante”, dijo la exministra Sánchez Cordero.

Destacó que el mensaje del ministro Aguilar Morales fue muy positivo y muy constructivo para todos los Poderes de la Unión.

La funcionaria confirmó que ella y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia sí asistieron a la comida que el ministro presidente de la Suprema Corte ofreció al término de su informe, cuya presencia canceló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta es una comida social, en realidad el acto republicano es el acto del informe del presidente, esto es una comida social, muchos de los miembros del gabinete no podían quedarse, tenían actividades”, dijo Sánchez Cordero.

Explicó que hay temas prioritarios que atender, cómo lo es el tema del presupuesto de la administración pública federal 2019.

—¿Cuáles serán los parámetros del presupuesto del Poder Judicial?

—Hay una cosa y quiero que quede muy clarísimo, nosotros no movemos una coma al presupuesto que nos manda el poder judicial, sólo lo entregamos a la Cámara de Diputados solamente, ahora sí que somos el conducto y no yo, la Secretaría de Hacienda es el conducto que lo presenta ante la Cámara de Diputados, te aseguro que el presupuesto que nos ha enviado el Poder Judicial no se le va a modificar una coma.

—¿Los diputados pueden bajar el salario de los jueces?

—Los diputados ejercerán sus funciones

Sánchez Cordero dijo que haber pertenecido al Poder Judicial no implica que solo sea el lazo conductor con este, pues lo mismo lo hará con el Poder Judicial que con todos los poderes públicos, con todos los gobernadores, presidentes municipales, poderes judiciales locales y congresos locales.

—¿No está en riesgo la autonomía del Poder Judicial?

—No, de ninguna manera, absolutamente