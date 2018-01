Informe acusa a la Patrulla Fronteriza de vandalizar ayuda a migrantes

Un informe creado por dos organizaciones civiles acusa a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de vandalizar los contenedores de agua y otros abastecimientos que son dejados en el desierto de Arizona para uso de los migrantes.



El estudio publicado este miércoles por la Coalición de Derechos Humanos y el grupo No More Deaths, denuncia que los agentes sabotean los abastecimientos para disuadir y castigar a las personas que cruzan la frontera de forma indocumentada desde México.



Entre marzo de 2012 y diciembre de 2015 se destruyeron tres mil 586 contenedores con agua en 415 ocasiones, en una zona de dos mil kilómetros cuadrados del desierto de Sonora al suroeste de Tucson.



El informe también acusó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de destrozar alimentos y mantas y hostigar a los voluntarios que trabajan colocando y llenando los depósitos de agua dejados en el desierto para auxiliar a los migrantes.



"La práctica de destrucción e interferencia con la ayuda no es el comportamiento desviado de unos pocos agentes deshonestos de la Patrulla Fronteriza, es una característica sistémica de las prácticas de aplicación en las zonas fronterizas", precisó el reporte.



Los voluntarios también han padecido el acoso directo de los agentes de la Patrulla Fronteriza en forma de vigilancia, detención e interrogatorio, así como la amenaza de arresto y violencia.



Ese acoso llegó a su máxima expresión en junio de 2017 con una redada estilo militar llevada a cabo en el campamento de asistencia médica del grupo No More Deaths, mediante la cual cuatro inmigrantes fueron detenidos.