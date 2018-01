INE y gobierno capitalino acuerdan blindar programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron convenios de colaboración para blindar el uso de programas sociales y evitar que se utilicen con fines político-electorales.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera acordaron establecer mecanismos para evitar cualquier intento de compra o coacción del voto con el uso de recursos públicos.



El presidente del Consejo General enfatizó que se debe evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales.



Por ello, recordó que a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los lineamientos que había aprobado el INE para aplicar en los casos de uso indebido o electoral de los programas sociales, porque argumentó que no era facultad de la autoridad electoral administrativa, los magistrados no se pronunciaron sobre su contenido, por lo que seguirán siendo la norma que aplicarán en los comicios.



Por ello, Córdova convocó a los funcionarios que laboran en las áreas de los programas sociales que cumplan con sus tareas en apego a la ley.



“Quiero ser enfático, no pueden ni deben en las condiciones en las que vive gran parte de la sociedad suspenderse, pero no pueden ni deben vulnerar estos la equidad electoral”, remarcó.



Por su parte, Mancera destacó que la firma de estos acuerdos despejará los “nubarrones de escepticismo o duda en el ejercicio de las tareas de gobierno”.



Indicó que el objetivo es tener elecciones pacíficas y transparentes, pero también que no se frenen los programas sociales.



“No queremos de ninguna manera que se confunda esa tarea y ejercicio de gobierno indispensable en la Ciudad de México para el bienestar de miles y miles de hombres y mujeres, como puede ser la pensión de adultos mayores, los apoyos a jefas de familia, a personas con discapacidad, a niños, a las tareas propias de salud, no queremos que se confunda esta tarea de gobierno con ningún sesgo que involucre tareas electorales”, apuntó.



Además del convenio para el blindaje de programas sociales, que será cumplido a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), el INE y el gobierno capitalino también establecieron un acuerdo para promover la información sobre los próximos comicios, como parte del objetivo de la autoridad electoral de que sean los más promovidos.