INE se mantiene firme en reglas de “cancha pareja”: consejeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la ola de impugnaciones en contra de los lineamientos de “cancha pareja”, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha perdido autoridad y se mantiene firme en los criterios que adoptó para garantizar la equidad en los comicios de 2018.



Así lo aseguró el consejero Ciro Murayama, y aseguró que el órgano electoral federal no pretende limitar la expresión de los aspirantes a cargos de elección popular, ni mucho menos el ejercicio de la política.



Reconoció el derecho de todos los actores para impugnar el acuerdo que el Consejo General aprobó el pasado 20 de agosto, pero apuntó que las decisiones del órgano colegiado en ningún modo afectan la posibilidad de que todos los interesados realicen sus actividades políticas.



Precisó que de lo que se trata es “que no se empiecen a gastar antes de tiempo y se puedan obtener ventajas indebidas o incurrir en uso excesivo de dinero” antes de que comiencen las etapas de precampañas o de recolección de firmas de apoyo, en el caso de los independientes.

Señaló que más allá de lo que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto al final terminará fiscalizando los recursos de todos los aspirantes, lo que también podría tener un impacto en caso de rebases de topes de gastos.



El también presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE enfatizó que el modelo de comunicación electoral de México restringe la contratación de espacios en radio y televisión, por lo que las nuevas medidas sólo son para dar piso parejo en lo referente a toda la propaganda.



El consejero Enrique Andrade indicó que el árbitro de la contienda no se ve afectado por el hecho de que tantos actores –cerca de 300– hayan presentado impugnaciones en contra de los lineamientos, pues todos los acuerdos del Consejo General pueden ser llevados al TEPJF.



Por ello, reconoció que desde la Presidencia de la República hasta gobiernos estatales, legisladores y empresas, tienen la posibilidad de buscar que se modifiquen estos criterios, pero puntualizó que el INE cumplió con atender un tema que estaba pendiente.



Indicó que después de los comicios locales de este año, era necesario que el Instituto se adelantara para establecer nuevas medidas de piso parejo de cara a los procesos electorales 2017-2018, en los que habrá una actividad electoral histórica en todo el país.



El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que ahora corresponde a la Sala Superior resolver los recursos presentados, pero descartó que el número de impugnaciones pueda ser algo que impacte en las decisiones de los magistrados electorales.