INE reprocha a partidos por ataques en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reprochó a los partidos políticos por los ataques sistemáticos en contra del árbitro de la contienda electoral.



Al inaugurar la Conferencia Integridad Electoral en América Latina, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el titular del Consejo General manifestó que atacar al árbitro electoral sólo genera mayor malestar.



Advirtió que debilitar a la institucionalidad democrática no construye futuro, sino que siembra el terreno para el regreso eventualmente del pasado autoritario.



"Los partidos y los actores políticos no están siendo suficientemente sensibles del daño que la corrupción y la impunidad, así como los ataques sistemáticos a las autoridades electorales están provocando", manifestó.



En el mismo sentido se expresó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien reconoció que existen distintas expresiones de violencia, ente la que se incluye el ataque a las autoridades electorales, por lo que apuntó que es necesario dejar claro que ese no es el camino a seguir.



El fiscal en materia de delitos electorales apuntó que como parte de la integridad electoral en América Latina es necesario combatir las malas prácticas en los comicios.